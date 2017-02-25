SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
FETÖ'den gözaltına alınan 6 öğretmen tutuklandı
26.02.2017 08:37:21

FETÖ'den gözaltına alınan 6 öğretmen tutuklandı

Niğde'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan ve KHK ile ihraç edilen 12 öğretmenden 6'sı tutuklandı.

Niğde'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan ve KHK ile ihraç edilen 12 öğretmenden 6'sı tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında TEM ekipleri tarafından örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 12 öğretmenin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan M.D, M.T.G, E.U, İ.K, H.D ve M.Y mahkemece tutuklandı, İ.E, N.K, Z.E, E.H, N.Y ve G.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
    YORUM YAZ
Ahmet Türk: 7 Haziran sonrası eyleme geçmek hataydı!
26 Şubat 2017 gazete manşetleri
İran, askeri öğrencilerini Suriye'de kampa alıyor!
Gazze'de intihar oranları artıyor
'Dışarıdaki Filistinliler' İstanbul'da!
Sağlamcı ol, CEBİNİ SAĞLAM’A BAĞLA
İşte Mistura'nın 'Cenevre belgesi'
23 yıl önceki katliam: İbrahim El-Halil Camiinde kanlı bir gün...
Ak Parti kampanya şarkılarını tanıttı
Hürriyet'ten açıklama: 'Karargah rahatsız' dedik, ama bir sorun neden dedik?
Bahçeli: Bozkurt işareti, Yıldırım'ın eline yakıştı
Erbakan'ı anma programı Halk TV'de
Rejimden açıklama: Humus'un intikamı alınacak
'Musul'un batısı kolay olmayacak'
YSK Başkanı merak edilenleri cevapladı
Ruhani uyardı: Eğer yaşanırsa...
Haseke'de YPG'ye zırhlı araç sevkiyatı
Erdoğan: 140 karaktere sığdırılmış aforizmalarla gerçek bilgiye ulaşılamaz
Karamollaoğlu: Biz istiyoruz ki bu kamplaşma dursun
Onların 'Hayır'larına 'Evet' diyerek bugünlere geldik
Suriye'de rejimin istihbarat merkezlerine saldırı
Hürriyet gazetesinden tepki çeken manşet
FETÖ PKK bağlantısı flash bellekte
Darbe girişiminden önce toplantı yapmışlar
Muhammed Ali'nin oğluna gözaltı
Osmaniye'de 4,4 büyüklüğünde deprem!
Osmaniye'de 4,4 büyüklüğünde deprem!
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
26.02.2017 09:41:18
2.5 milyonluk soygundan dönüldü
2.5 milyonluk soygundan dönüldü
Bir işadamı, bankadan çektiği 2.5 milyon liranın peşine düşen silahlı soyguncudan son anda kurtuldu.
26.02.2017 09:24:59
Hocam,ibadette devamlılık için ne yapmalıyız ?
Hocam,ibadette devamlılık için ne yapmalıyız ?

26.02.2017 00:32:04
Alanyada kediler zehirlendi
Alanyada kediler zehirlendi
Antalya'nın Alanya ilçesinde zehirlenerek öldürülen kedilerin sayısının 50'ye ulaştığı bildirildi.
25.02.2017 23:24:59
ABD, Kuzey Kore ile görüşmelerine taş koydu
ABD, Kuzey Kore ile görüşmelerine taş koydu
ABD ile Kuzey Koreli yetkililer arasında 5 yıl aradan sonra mart ayında gayriresmi görüşmeler yapılacaktı fakat Washington'dan kaynaklı bir vize krizi çıktı.
25.02.2017 23:23:52
Mübarek'in özel kalem müdürü beraat etti!
Mübarek'in özel kalem müdürü beraat etti!
Mısır mahkemesinin, devrik lider Hüsnü Mübarek'in özel kalem müdürü yolsuzlukla suçlanan Zekeriya Azmi hakkında beraat kararı verdiği bildirildi.
25.02.2017 20:32:53
İsrail askerlerinden Lübnanlı gruba sert müdahale
İsrail askerlerinden Lübnanlı gruba sert müdahale
İsrail'in, sınıra gözetleme sistemleri kurmasını protesto eden Lübnanlılara İsrail ordusu göz yaşartıcı gaz attı.
25.02.2017 20:32:28
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Hürriyet gazetesinden tepki çeken manşet
Hürriyet gazetesinden tepki çeken manşet
Rejimden açıklama: Humus'un intikamı alınacak
Rejimden açıklama: Humus'un intikamı alınacak
Ruhani uyardı: Eğer yaşanırsa...
Ruhani uyardı: Eğer yaşanırsa...
Hürriyet'ten açıklama: 'Karargah rahatsız' dedik, ama bir sorun neden dedik?
Hürriyet'ten açıklama: 'Karargah rahatsız' dedik, ama bir sorun neden dedik?
Muhammed Ali'nin oğluna gözaltı
Muhammed Ali'nin oğluna gözaltı
Suriye'de rejimin istihbarat merkezlerine saldırı
Suriye'de rejimin istihbarat merkezlerine saldırı
Haseke'de YPG'ye zırhlı araç sevkiyatı
Haseke'de YPG'ye zırhlı araç sevkiyatı
FETÖ PKK bağlantısı flash bellekte
FETÖ PKK bağlantısı flash bellekte
Darbe girişiminden önce toplantı yapmışlar
Darbe girişiminden önce toplantı yapmışlar
Karamollaoğlu: Biz istiyoruz ki bu kamplaşma dursun
Karamollaoğlu: Biz istiyoruz ki bu kamplaşma dursun
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Esad'ı güç kullanarak indirmeyi planlamıyoruz'
'Esad'ı güç kullanarak indirmeyi planlamıyoruz'
Soylu: Hadi et de göreyim şimdi özerklik
Soylu: Hadi et de göreyim şimdi özerklik
Başbakan: 'Evet' çıkarsa biz bittik' diyor; biteceksiniz
Başbakan: 'Evet' çıkarsa biz bittik' diyor; biteceksiniz
'Islak imzalı belgeyi Zekeriya Öz getirdi'
'Islak imzalı belgeyi Zekeriya Öz getirdi'
'Hayır'a linç var da 'Evet'e yok mu?
'Hayır'a linç var da 'Evet'e yok mu?
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
Erdoğan'a suikast girişimini yöneten Sönmezateş açıkladı: Emri kimden aldı?
Erdoğan'a suikast girişimini yöneten Sönmezateş açıkladı: Emri kimden aldı?
Fatma ninenin 'bastonu' silah sayıldı! İşte aldığı ceza...
Fatma ninenin 'bastonu' silah sayıldı! İşte aldığı ceza...
Barzani: Ortadoğu haritasının yeniden çizilme zamanı geldi
Barzani: Ortadoğu haritasının yeniden çizilme zamanı geldi
ABD Genelkurmay Başkanı Dunford’dan Türkiye açıklaması
ABD Genelkurmay Başkanı Dunford’dan Türkiye açıklaması

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları