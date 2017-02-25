26.02.2017 08:37:21

FETÖ'den gözaltına alınan 6 öğretmen tutuklandı

Niğde'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan ve KHK ile ihraç edilen 12 öğretmenden 6'sı tutuklandı.

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Niğde'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan ve KHK ile ihraç edilen 12 öğretmenden 6'sı tutuklandı.Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında TEM ekipleri tarafından örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 12 öğretmenin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.Zanlılardan M.D, M.T.G, E.U, İ.K, H.D ve M.Y mahkemece tutuklandı, İ.E, N.K, Z.E, E.H, N.Y ve G.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.