11.02.2017 14:58:02

FETÖ'den gözaltına alınan 4 polis tutuklandı

Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandığı iddi

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Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 polisten 4'ü tutuklandı.15 Temmuz darbe girişiminin ardından Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan İ.K, İ.A, S.K, M.D, A.A. ve E.E. adliyeye sevk edildi.Zanlılardan emekli başkomiser A.A ve komiser yardımcısı E.E adli kontrol kaydıyla serbest kalırken, diğer zanlılar tutuklanarak Keskin Cezaevine gönderildi.