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FETÖ'den gözaltına alınan 3 eski kaymakam tutuklandı
08.05.2017 15:50:22

FETÖ'den gözaltına alınan 3 eski kaymakam tutuklandı

Samsun polisi tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 eski kaymakam tutuklanırken, 1'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Samsun polisi tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 eski kaymakam tutuklanırken, 1'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında daha önce çeşitli illerde yapılan operasyonlarda yakalanarak "adli kontrol" şartıyla serbest bırakılan mülki amirler hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden gözaltı kararı verildi. 4 gün önce 3 ayrı ilde düzenlenen operasyonda eski Ordu-Ünye İlçe Kaymakamı M.D., eski Kastamonu-Azdavaz İlçe Kaymakamı A.G., eski Trabzon-Ortahisar İlçe Kaymakamı M.Ş. ve eski Çorum-Laçin İlçe Kaymakamı M.E. yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan ve örgütün gizli haberleşme ağı ByLock kullandıkları iddia edilen 4 eski kaymakam polisteki sorgularının ardından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3 eski kaymakam ise tutuklandı.
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