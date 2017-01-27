27.01.2017 13:17:18

FETÖ'den gözaltına alınan 16 şahıs adliyeye sevk edildi

Sakarya'da Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen ve FETÖ ile irtibatlı oldukları tespit edildikten sonra gözaltına alınan 9'u doktor 16 şahıs adliyeye sevk edildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Sakarya'da Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen ve FETÖ ile irtibatlı oldukları tespit edildikten sonra gözaltına alınan 9'u doktor 16 şahıs adliyeye sevk edildi.Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor. Operasyon kapsamında daha önceden Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen ve FETÖ ile irtibatlı oldukları tespit edilen Sakarya, Aksaray ve Bilecik'ten doktor Ç.Ö., L.S.Ö., H.İ.U., M.T., S.G., M.T.K., K.Ö., N.T., B.S., Hemşire E.U., Ebe A.E., K.T., Memur T.B., İşçi Ş.Ö., R.D. ve ev hanımı B.D. gözaltına alındı.Şahıslar, Yenikent Devlet Hastanesinden alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edildi.