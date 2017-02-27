27.02.2017 16:08:03

FETÖ'den aranan şahsın üzerinden iskambil kağıdı ve dolar ele geçirildi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında arama kararı bulunan bir kişi yakalandı.

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında arama kararı bulunan bir kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından, Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran beldesinde bulunan bir otelde, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında arama kararı bulunan Ayhan B. isimli şahsın kaldığı tespit edildi. Otele baskın düzenleyen jandarma ekipleri, zanlıyı gözaltına alındı.FETÖ üyesi olduğu belirlenen şahsın ifadesinde, Kastamonu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde ziraat mühendisi olarak çalıştığını, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası açığa alındığını ve 1 Eylül'de görevinden ihraç edildiğini beyan ettiği belirtildi. Ayhan B.'nin yapılan üst aramasında 1 adet 5 dolar, 1 adet 10 dolar, 1 adet iskambil kağıdı ele geçirildi. Olayla ilgili cumhuriyet savcısına bilgi verilerek, alınan talimat gereği şahsın kaldığı otelin odasında yapılan aramada 1 adet tablet ele geçirildi.