24.02.2017 16:41:02
Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan aranan O.C.'nin, Isparta Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli komiserken KHK ile Kasım 2016'da EMG'den ihraç edildiği öğrenildi. O.C., Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığınca İstanbul-Antalya yolunda icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında yakalandı. O.C., işlemlerinin ardından Isparta İl Emniyet Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
FETÖ'den aranan komiser yol kontrolünde yakalandı
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Isparta Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli komiser, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrolü sırasında yakalandı.FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Isparta Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli komiser, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrolü sırasında yakalandı.
Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan aranan O.C.'nin, Isparta Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli komiserken KHK ile Kasım 2016'da EMG'den ihraç edildiği öğrenildi. O.C., Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığınca İstanbul-Antalya yolunda icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında yakalandı. O.C., işlemlerinin ardından Isparta İl Emniyet Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.