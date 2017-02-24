24.02.2017 16:41:02

FETÖ'den aranan komiser yol kontrolünde yakalandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Isparta Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli komiser, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrolü sırasında yakalandı.

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FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Isparta Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli komiser, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrolü sırasında yakalandı.Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan aranan O.C.'nin, Isparta Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli komiserken KHK ile Kasım 2016'da EMG'den ihraç edildiği öğrenildi. O.C., Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığınca İstanbul-Antalya yolunda icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında yakalandı. O.C., işlemlerinin ardından Isparta İl Emniyet Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.