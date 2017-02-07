07.02.2017 19:01:54

FETÖ'den aranan kadın polis Samsun'da gözaltına alındı

Trabzon'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan bir kadın polis memleketi Samsun'da gözaltına alındı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Trabzon'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan bir kadın polis memleketi Samsun'da gözaltına alındı.Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan, daha önce Trabzon'da görevli olduğu öğrenilen polis memuru K.S.(24) Samsun'da yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde gözaltına alınan K.S., Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. K.S.'nin Trabzon'a gönderileceği öğrenildi.