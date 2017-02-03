03.02.2017 18:54:33

FETÖ'den aranan FEM Dershanesi ortağı kebapçıda paketçilik yaparken yakalandı

İzmir'de FEM Dershanelerinin ortağı iken mal varlığına el konulan ve aranan A.D. isimli şahıs, Eskişehir'deki bir kebapçıda paketçilik yaparken yakalandı.

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İzmir'de FEM Dershanelerinin ortağı iken mal varlığına el konulan ve aranan A.D. isimli şahıs, Eskişehir'deki bir kebapçıda paketçilik yaparken yakalandı.Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir'de FEM Dershanelerinin ortaklığını yapan ve mal varlığına el konularak hakkında, "Terörizmin finansmanın önlenmesi hakkında kanuna muhalefet" etmek suçundan arama kararı bulunan şüpheli A.D., Eskişehir'de yakalandı. Şahsın, kendini gizlemek için şehir merkezinde paketçilik yaptığı bir kebapçıda yakalandığı öğrenildi. Gözaltına alınan zanlı A.D. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.