14.07.2017 09:08:35

FETÖ'den 7 tutuklama

Sivas'ta FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişiden 7'si tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen 15 şahıs hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 2'si savcılık tarafından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 7'si tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari olan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.