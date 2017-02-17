17.02.2017 19:00:08

FETÖ'den 1 öğretmen tutuklandı

Kütahya'da Gediz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda Şaphane ilçesinde gözaltına alınan 3 öğretmenden 1'i tutuklandı.

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Kütahya'da Gediz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda Şaphane ilçesinde gözaltına alınan 3 öğretmenden 1'i tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Gediz Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ByLock programı bulundurdukları, ayrıca Aktif-Sen üyelikleri bulunduğu şüphesiyle Şaphane Emniyet Amirliği tarafından gözaltına alınan öğretmenlerden H.E. serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerden H.E. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken F.Y. tutuklanarak ceza evine gönderildi.(RB-EFE)