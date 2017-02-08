08.02.2017 17:16:53

FETÖ davasının tanığından çarpıcı sözler:

Afyonkarahisar'da, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik açılan 21'i tutuklu 129 sanıklı davanın duruşmasında konuşan bir tanığın söylediği 'çuvallarla para taşınıyordu' sözleri terör örgütünün insanları nasıl sömürdüğünü gözler önüne serdi.

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Afyonkarahisar'da, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik açılan 21'i tutuklu 129 sanıklı davanın duruşmasında konuşan bir tanığın söylediği "çuvallarla para taşınıyordu" sözleri terör örgütünün insanları nasıl sömürdüğünü gözler önüne serdi.Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 4. duruşması yapıldı. Duruşmaya sanıkların avukatları ile birlikte Osman Eşkin, Mehmet Emin Özbayat, Mehmet Talha Hancıoğlu, Mehmet Kasap ve kapatılan Bank Asya'da çalıştıkları belirtilen 2 eski personel tanık olarak katıldı. Tanıkların dinlendiği duruşmada Osman Ekşin, FETÖ'ye ait olduğu öne sürülen yurt ve dershanede aşçı ve temizlikçi olarak çalıştığını belirterek, örgütün para trafiği ve AK Parti'ye karşı yürütülen seçim propagandaları ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çalıştığı FETÖ'ye ait dershaneye çuval ile para getirildiğini öne süren Ekşin, "Para gelirdi dershaneye, parayı gördüm bir çuvaldı. Getirenleri hatırlayamıyorum ama gördüm. Para dershaneye gelirdi, muhasebeye getirilirdi orada sayıyorlardı. Gazete ve dergiye abone olun diye baskı yaparlardı" dedi."Oyunu AK Parti'ye verme de istersen HDP'ye ver"Seçim dönemlerinde örgütün AK Parti'ye karşı yürüttüğü propaganda ile birlikte baskılara da değinen Ekşin, "AK Partiye oy verme dediler. 'Kime vereyim?' diye sordum o da 'AK Partiye verme de ister HDP'ye ver' dedi. Çalıştığım süre içerisinde dershanede ve yurtta zaman zaman toplantılar yapılıyordu. Bu toplantılara öğretmenler ve dershane çalışanları katılıyordu bizden de hizmet etmemizi istiyorlardı içeride ne konuşulduğunu bilmiyorduk. Ben çalıştığım süre içerisinde özellikle 17-25 Aralık'tan sonra Zaman gazetesi ve dergisine abone oldum Mustafa Şahin'in zoruyla" diye konuştu.Ekşin'in ardından kapatılan Bank Asya'da çalışan iki personel tanık olarak konuştu.Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 3 Nisan 2017'ye erteledi.