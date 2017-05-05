05.05.2017 17:32:07

FETÖ davasında ceza yağdı

Eskişehir'de FETÖ/PYD şüphelisi olarak haklarında dava açılan 24'ü tutuklu 89 sanığın yargılandığı davada sanıklardan 57'si 'terör örgütüne üye olmak', 'terörizmin finansmanı' ve 'terör örgütüne yardım etmek' suçlarından 3 yıldan 19 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırıldı.

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Eskişehir'de FETÖ/PYD şüphelisi olarak haklarında dava açılan 24'ü tutuklu 89 sanığın yargılandığı davada sanıklardan 57'si 'terör örgütüne üye olmak", 'terörizmin finansmanı' ve 'terör örgütüne yardım etmek' suçlarından 3 yıldan 19 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırıldı.10 Kasım 2015 tarihinde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eskişehir il merkezli olmak üzere İstanbul, Diyarbakır, Kayseri, Bursa ve Tokat illerinde FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik operasyon düzenlenmişti. Silahlı terör örgütü kurmak, silahlı terör örgütü yönetmek, silahlı terör örgütüne üye olmak, silahlı terör örgütüne yardım etmek, silahlı terör örgütünün faaliyeti kapsamında özel belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanma, dernekler kanununa muhalefet ve yardım toplama kanuna muhalefet etmek suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Eskişehir il imamı, Eskişehir il imam yardımcısı, eyalet ve bölge imamları ve bu kişilerle örgüt kapsamında bağlantısı tespit edilen 89 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 89 kişiden 7'si tutuklanmıştı.Dosya ile ilgili davada sanıkların yargılanmasına 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.Sanık sayısının fazlalığı nedeniyle duruşma konferans salonunda görüldü. Duruşmada 24'ü tutuklu 89 sanık ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanıklar terör örgütüyle ilgilerinin olmadığını öne sürerek, haklarında beraat kararı verilmesini talep etti. Mahkeme başkanı, sanıklardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı olan 'ByLock'u kullanmadıklarını iddia etmesi üzerine yapılan yazışmaları okudu.Mahkeme başkanı, yaklaşık 10 sanık ile ilgili ByLock dökümlerinin geldiğini belirtti. Mahkeme başkanı ayrıca, yazışmalarda 'Ben darbe bekliyorum' gibi ifadelerin açıkça yer aldığını söyledi.Mahkeme heyeti, görülen son duruşmada sanıklardan 'İl imamı' Mehmet Meleş'i 19 yıl 6 ay, 'il imam yardımcısı' Osman Tutucu'yu 16 yıl 6 ay, diğer sanıklardan 49'unu 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırdı. Sanıklardan 2'si 'terörizmin finansmanı' suçundan 4 yıl 2'şer ay, 4 sanık ise 'terör örgütüne yardım yapmak'tan 3 yıl 1 ay 15'er gün hapse mahkum edildi. Aranan 5 sanığın ayrı dosyada yargılanmasının devamına, hali hazırda tutuksuz yargılanan 3 sanığın tutuklanmasına karar veren mahkeme heyeti, 27 sanık hakkında ise beraat kararı verdi.