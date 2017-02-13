13.02.2017 16:39:51

FETÖ davasında 5 işadamına tahliye istemi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 103 kişinin yargılandığı davada savcı, tutuklu 5 işadamının tahliyesini istedi.

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Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 103 kişinin yargılandığı davada savcı, tutuklu 5 işadamının tahliyesini istedi.FETÖ / Paralel Devlet Yapılanması'na (PDY) finans sağladıkları iddia edilen 36'sı tutuklu 103 sanığın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Muammer Beluk, Ali Koçaklı ve Biron Tekin Ünaldı için etkin pişmanlık, Melik Küçükeve için suç vasfının değişme ihtimali ve Yakup Şevki Öztürk'ün de tutuklu kaldığı süre ile suç vasfının değişme ihtimalini göz önünde bulundurarak tahliyesini istedi.Sanıkların yargılanmasına Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün altıncı gününde devam edildi.Avukatların savunma yaptığı duruşmaya yarına kadar ara verildi.