06.05.2017 12:09:12

FETÖ'cünün evinden çıkanlar şok etti

Mardin'de düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan zanlının evinde yapılan aramalarda 2 uzun namlulu silah ile terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ'ye ait örgütsel materyaller ele geçirildi

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Mardin'de düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan zanlının evinde yapılan aramalarda 2 uzun namlulu silah ile terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ'ye ait örgütsel materyaller ele geçirildiAlınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında şüpheli Sabrinaz B. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Güvenlik güçleri, Artuklu ilçesi Yalım Mahallesi'nde şüpheli Sabrinaz B.'yi evinde gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, yatak odasındaki kullanılmayan ebeveyn banyosunda 2 kalaşnikof marka otomatik tüfek, av tüfeği, 2 şarjör, 319 fişek ele geçirildi. Evin çeşitli alanlarında ise terör örgütü PKK'ya ait bez parçası, PKK elebaşı Abdulah Öcalan'a ait kitaplar, FETÖ/PDY ile iltisaklı kurumların yayınlarına ait kitaplar ve terör örgütü DEAŞ arması bulunan kitaplar ile çok sayıda cep telefonu, sim kartlar, hard diskler, flash bellekler, hafıza kartları, bilgisayar ve dijital materyaller bulundu.FETÖ'ye yönelik operasyonlarda üyelerine 'Polis baskınlarında silah kullanın' talimatı verildiği öğrenilirken, ele geçirilen silahlar ve dijital materyaller incelemeye alındı.