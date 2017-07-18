18.07.2017 15:20:55

FETÖ'cülerin Doğan Medya Center'ı işgal davası ertelendi

15 Temmuz'da Doğan Medya Center'ı işgal girişimiyle ilgili görülen dava ertelendi.

15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Bağcılar'daki Doğan Medya Center'ın işgal edilip yayınının kesilmesi ve çıkan olaylarda bir kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 3'ü tutuklu, 19 sanığın yargılandıkları davanın ikinci duruşması tutuklu sanıkların savunmaları için ek süre istemeleri nedeniyle, 7-8-9 Ağustos'a ertelendi.

İDDİANAME İÇİN EK SÜRE

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar eski yüzbaşılar Erdal Şeker, Süleyman Ahmet Kaya ve Mehmet Akif Aslan ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, iddianamelerin eline ulaşmadığını söyleyen tutuklu 3 sanığa savunmaları için süre isteyip istemediklerini sordu.Tutuklu sanıklar, savunmaları için süre talep etti.

15 TEMMUZ'DAN BANA KALAN pic.twitter.com/aoapqCXncE — Nedim Şener (@nedimsener2010) 7 Şubat 2017

DAVA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların savunmalarını yapmadan müştekileri dinlemenin yargılamaya bir katkı yapmayacağı kanaatine vardıklarını belirterek duruşmayı 7-8-9 Ağustos'a erteledi.

TUTUKLULUĞA DEVAM

Heyet, tutuklu sanıklar eski yüzbaşılar Erdal Şeker, Süleyman Ahmet Kaya ve Mehmet Akif Aslan'ın savunmalarının alınmamış olması, mevcut delil durumu ve üzerine atılı suçları dikkate alarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.