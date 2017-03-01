01.03.2017 18:17:22

FETÖ'cülere para transferi yapan 3 şüpheli gözaltına alındı

FETÖ ile irtibatı bulunan şirketlere Nijerya'daki bir banka üzerinden para transferi yaptığı tespit edilen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

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FETÖ ile irtibatı bulunan şirketlere Nijerya'daki bir banka üzerinden para transferi yaptığı tespit edilen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca FETÖ mensuplarına yönelik yürütülen operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Operasyonlar kapsamında FETÖ ile irtibatı bulunan şirketlere, Nijerya'da bulunan bir banka üzerinden para transferi yaptığı tespit edilen, Hendek ilçesi 2. Organize Sanayi (OSB) faaliyet gösteren ve ismi açıklanmayan bir şirketin sahipleri olan; M.B., B.A. ve E.B. isimli şüpheliler Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından alınan sağlık raporu sonrası adliyeye sevk edildi.(Burak Can Tokyürek/İHA)