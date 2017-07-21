21.07.2017 09:37:02

FETÖ'cüler mahkemede kulaklarını tıkadı! İşte sebebi...

Erdoğan'a suikast girişimi davasında Fetullah Gülen'le ilgili eleştiler kısmı okunurken FETÖ'cü sanıklar kulaklarını tıkadı!

15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan 44'ü tutuklu 47 sanıklı 'Suikast girişimi' davasında üçüncü ara karar açıklandı. Ara kararda sanık ve sanık avukatlarının yeni delil, bilirkişi, olay yeri keşfi, yeni adli tıp uzmanı ve otopsi gibi yeni taleplerinin tamamı reddedildi.

Mahkemenin ara kararını açıklayıp sanıkların ve avukatlarının taleplerini reddetmesinden sonra mağdur avukatları söz aldı. İlk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın konuştu.



KULAKLARINI KAPATTILAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın başta olmak üzere mağdur avukatlarının sunumları sırasında sanık sandalyesinde oturan bazı darbeci askerler, ilginç görüntüler oluşturdu. Sanıklar arasındaki bazı darbecilerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın özellikle Fettullah Gülen'le ilgili eleştirel bölümleri okuduğu sırada kulaklarını kapattığı görüldü.

GÜLEN'İN İADESİNİ ÖNLEMEYE ÇALIŞIYORLAR



Duruşmaya verilen arada basın açıklaması da yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, hem duruşmaya hem de sanıkların durumlarına yönelik tespitlerde bulundu. Aydın, şunları söyledi:

"Duruşma aylardır yürüyor. İlk defa bizim de söz söyleme hakkımız oldu. Yargılamanın sonundayız, esas hakkındaki beyanlarımızı sistematik halde sunduk. Genel bir çerçeve ortaya koyduk. 15 Temmuz darbe girişimi, FETÖ örgütünün yapılanması, örgütün mahrem yapılanması, TSK yapılanması hakkında bilgi verdik. 15 Temmuz darbe girişiminin neden terör olayı sayılması gerektiği üzerinde durduk. Yargıtay kararından hareketle 15 Temmuz'u darbe girişimi hukuken de FETÖ darbe girişimi sonucuna vardık."



DAHA ÖNCE DE ARAÇTAN İNMEMiŞLERDi



FETÖ'cü sanıklar mahkeme öncesinde, mahkeme sırasında veya sonrasında sıklıkla provokasyonlara başvuruyorlar. Son olarak bir çok sanık cezaevi araçlarıyla mahkemeye getirilmiş, fakat araçtan inmeyi reddetmişti. Jandarma eşliğinde indirilen sanıklar taşınarak salona götürülmüş, salonda "Bize zor kullanıldı, işkence ediliyor" demişlerdi. Mahkeme başkanı bu ifadeleri dikkate almazken, FETÖ'cülerin taşındığı kareler yabancı basında "Henüz mahkumiyeti kanıtlanmamış sanıklara sert müdahale" şeklinde verildi