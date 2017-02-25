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'FETÖ'cüler isyan çıkartmayı düşünüyor'
25.02.2017 13:36:54

'FETÖ'cüler isyan çıkartmayı düşünüyor'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 'FETÖ'cüler hapishanelerde isyan çıkartmayı ve kaçmayı düşünüyorlar' dedi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "FETÖ'cüler hapishanelerde isyan çıkartmayı ve kaçmayı düşünüyorlar" dedi.

Bir televizyon programında konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gökçek, kendisine yöneltilen referandum sonuçlarına yönelik soruya "Ben Ankara'yı Türkiye için ölçü kabul ederim. Ankara'da ne çıkarsa, Türkiye ortalaması bir rakam aşağı, bir rakam yukarı aşağı çıkar. Ankara'da 10 gün olmadı daha yeni bir anket yaptırdım. 10 bin kişi katıldı. Kararsızlar dağıldıktan sonra Ankara'da yüzde 55 'Evet' çıkıyor, yüzde 44 küsur 'Hayır'. Ben daha üstte bekliyorum. Propaganda dönemine yeni başlanıyor. Türkiye genelinde 'Evet'in 57- 58 altında çıkacağını düşünmüyorum" cevabını verdi.

"HERHANGİ BİR SUBAY DARBEYE GİDİYORUZ DESE ÖNCE BU ASKER BUNLARA KARŞI ÇIKAR"

Son günlerde yeni bir darbe girişimi olacağı yönünde söylentiler olduğuna ilişkin ise Başkan Gökçek, Türkiye'de artık darbenin tarihe karıştığını söyleyerek, "Türkiye'de artık darbe tarihe karışmıştır. Nereden olursa olsun gerçekleşmez. Bu tamamen kendi kitlesini ayakta tutmak için FETÖ tarafından yayılıyor. Dikkat ederseniz, sürekli tarihler vererek o tarihlerde bir şeyler olacağını söylüyor. Şimdi yeni bir propaganda başlattılar. İşte 'Mart ayıyla Nisan ayını bekleyin, Türkiye'de acayip bir darbe olacak' diyorlar. Bu lafı kendi tabanı vasıtasıyla yaymaya çalışıyor. Herhangi bir darbe olamaz, neden olamaz? Birincisi şu; şu anda askeriyenin içerisinde 15 Temmuz darbesine karşı çıkan en az 100-200 bin civarında genç var. Yani herhangi bir kıtada herhangi bir subay 'darbeye gidiyoruz dese', önce bu asker bunlara karşı çıkar. Direkt olarak Halisdemir'in yaptığı gibi, çeker kafadan vurur. Dolayısıyla bunların tek çaresi suikast. Suikast her zaman olabilir ama darbe yapamazlar. Çünkü güçleri yetmez. İkincisi de şu; Türkiye'de inanılmaz silahlanma oldu. Bu bir realite. Ben bunu kesinlikle tasvip etmediğimi söylüyorum. Özellikle bu silahlanmanın meşru hale gelmesi için tıpkı Amerika'da olduğu gibi herkesin ruhsat alması gerektiğini düşünüyorum. Bunlara geçmişte bir suçu yoksa, silahın resmi olarak verilmesi, her şeyin kontrol altına alınması için iyi olur. Ama çoluk çocuk pompalı tüfek aldı. İnsanların silahları ruhsatlı olmalı" şeklinde konuştu.

"HAPİSHANELERDE İSYAN ÇIKARTMAYI VE KAÇMAYI DÜŞÜNÜYORLAR"

Gökçek, tehdit alıp almadığı ile ilgili sorulan soru üzerine ise, FETÖ'cülerin son çare olarak hapishanelerde isyan çıkaracağını belirterek şöyle konuştu:

"FETÖ'cüler hapishanelerde büyük bir hazırlık içinde. Müebbet hapis cezası almış kişileri yanlarına alarak adli bir tepki içerisine girecekler güya. Bir anda hapishanelerde isyan çıkartmayı, aileleri hapishaneye doğru yüklemeyi, yüklenince hapishanelerden kaçmayı düşünüyorlar. Yatakları yakacaklar, insanlar bahçeye alınacak. Dışarıdan diğer FETÖ'cüler hücum edecek, diğer FETÖ'cüler de kaçacak. Böyle bir teşebbüste bulunmak istiyorlar. Çünkü mahkum olacaklarını biliyorlar. Davalar açıldıkça görüyorsunuz, neler yapmışlar neler tabii ki devlet de biliyor, önlemini alıyor."

Gökçek, siyasetçiler içinde FETÖ'cülerin özel haberleşme programı ByLock'u kullananların bulunup bulunmadığına ilişkin de, "AK Parti milletvekilleri ve bakanlar arasında Bylock'cu olduğunu düşünmüyorum. Olduğu yönündeki düşünceler de AK Parti'yi karıştırmak için öne sürülüyor" ifadesini kullandı.

"MERAL AKŞENER VE AVANESİNİN TAMAMEN FETÖ İLE İRTİBATI OLDUĞUNU BİLMEYEN YOKTUR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisini FETÖ'cülerden temizlediğini kaydeden Gökçek, "Bu sadece MHP'de oldu. Sayın Bahçeli çok dik durdu. Hepsini tespit edip tavsiye etti. Meral Akşener ve avanesinin tamamen FETÖ ile irtibatı olduğunu bilmeyen yoktur. Elbette var, sloganlarına bir bakın, söylemlerine bakın. FETÖ kötü filan demedi. 'Beni ilişkilendiriyorlar, yanlış' dedi, geçti. Anadolu'da hangi mitinglerini FETÖ'cüler organize etmedi? Bir sual soruyorum. Ben bunları ifade ettim, beni dava etti. Davayı da kazandım. Takipsizlik aldım" açıklamasını yaptı.

"CIA İLE YARIŞIRLAR"

CHP'de de FETÖ ile ilişkili olan vekillerin bulunduğunu ifade eden Gökçek, "Bunu televizyonlarda söyledim. Beni dava edemediler. Ben kitap yazdım bu konuda, yakında piyasada olacak. Beni mahkemeye versinler. Bu kitabın içindeki her şey belgeli" diyerek kitabı gösterip, içeriğinden de örnekler verdi.

"Öyle bir organizasyon ki şunu kabul etmek lazım" diyen Gökçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CIA ile yarışırlar. Bunlar sadece bizim için tehlikeli değil. FETÖ'nün söylediği ifade var; 'Bizim için Türkiye elden giderse gitsin, bizim bütün dünyada teşkilatımız var. Bir gün Amerika'yı da ele geçireceğiz' diye."

"TÜRKİYE, ÖNÜMÜZDEKİ YILLARIN FLAŞ DEVLETİ"

Bazı ülkelerin, FETÖ'cüleri teslim etmemesi yönünde açıklama yapan Gökçek, Trump'ın edip etmeyeceğini bilemediğini söyleyerek, "İnşallah eder. Yunanistan ilk başta vermeye niyetliydi. Avrupa Birliği'nin baskısından dolayı teslim etmedi. Almanya'nın durumu değişik. Almanya gerçekten Türkiye'nin dağılmasını, bölünmesini, parçalanmasını istiyor. Türkiye, önümüzdeki yılların flaş devleti. İnanılmaz bir kalkınma var. Türkiye, masum milletlere yardım ediyor. Dünyada hiçbir ülkenin yapmadığı yardımları yapıyor. Böyle bir ülkeden korkmaz mısınız?" değerlendirmelerinde bulundu.

Gökçek, bundan sonra siyasi hayatına nasıl devam edeceği ile ilgili de, "Kariyerime belediye başkanlığı olarak devam etmek istiyorum. Partim, Cumhurbaşkanım, önümüzdeki süreç için diyorum eğer Devlet Başkanımız isterse, devam etmek istiyorum" diye konuştu.

(Goncagül Özcan / İHA)
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