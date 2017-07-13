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FETÖ'cüler duruşmada Erdoğan'ın avukatlarını tehdit etti
FETÖ'cüler duruşmada Erdoğan'ın avukatlarını tehdit etti
13.07.2017 22:27:52

FETÖ'cüler duruşmada Erdoğan'ın avukatlarını tehdit etti

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimiyle ilgili yapılan duruşmada FETÖ'cüler, Erdoğan'ın avukatlarını 'dışarıda görüşelim' şeklinde tehdit etti.

Muğla'da, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasına, yaşanan gerginlik nedeniyle yarın devam edilecek.

Adli tıp uzmanına sanıkların soru yöneltmesi sırasında müşteki avukatlarıyla sanıklar arasında yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine jandarmalar, taraflar arasında barikat kurdu.

"DELİKANLIYSANIZ DIŞARIDA GÖRÜŞELİM"

Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarına sanıklardan birisi “Delikanlıysanız dışarıda görüşelim” diyerek tehdit etti. Gerginliğin artması üzerine Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, duruşmaya yarın devam edilmesine karar verdi.

Sanıkların salondan çıkartılırken de müşteki avukatlarına "Havlamayın", "Hadi Yürüyün" gibi kelimeler sarf ettikleri görüldü.

Gerginlik sırasında fenalaşan bir sanık yakını kadına sağlık ekipleri müdahale etti.


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