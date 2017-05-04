04.05.2017 23:45:07

FETÖ'cü Zekeriya Kuzu, '1 dolarını' geri istedi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi davası sanığı Zekeriya Kuzu, cüzdanında ele geçirilen bir doların koleksiyon parası olduğunu iddia ederek, paranın iade edilmesini talep etti

15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ile 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin üçü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince, adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda görülen davanın ikinci duruşmasının altıncı gününde, sanıkların toplanan deliller, tanık ifadeleri ve müşteki beyanlarıyla ilgili savunmaları ile talepleri alınmaya devam edildi.

KUZU, BİR DOLARINI GERİ İSTEDİ

Eski MAK üyesi Astsubay Zekeriya Kuzu da Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında FETÖ'nün "üs imamı" olduğunu mahkemede öğrendiği iddiasında bulundu.

Kuzu, MAK timlerinin birleştirilmesi hakkında üzerine atılan suçlamaları ve sanık ifadelerini kabul etmeyerek, bu konuda bilirkişi oluşturulmasını istedi. Cüzdanında ele geçirilen bir doların koleksiyon parası olduğunu iddia eden Kuzu, üzerinde bir dolar ve başka paralar olduğunu belirterek bu paraların kendisine iade edilmesini ve tahliyesini talep etti.