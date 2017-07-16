16.07.2017 14:15:45

FETÖ'cü itiraf etti: Salaları duyunca ümidim tükendi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimiyle ilgili davada ifade veren sanıklar ilginç bir detayı itiraf etti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimiyle ilgili davada ifade veren sanıklar ilginç bir detayı itiraf etti.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar umutlarını yitirmeyen sanıklar sabaha karşı minarelerden anonslarla birlikte salalar yükselince tüm umutlarını yitirdiklerini ve teslim olma kararı aldıklarını belirtti.

Duruşmanın 7. Gününde ikinci kişi olarak ifade veren Özel Kuvvetlerde Görevli Yüzbaşı Muammer Gözübüyük, ''Olaydan sonra tepeye çıktık. Araziye çıktığım ilk gün helikopterlerin bizi gelip alacağını düşünüyordum. Minarelerden anons ile birlikte sala sesleri yükselinceye kadar ümidimi hiç yitirmedim. Ancak minarelerden anons ve sela sesleri yükselince ümidim tükendi'' dedi.