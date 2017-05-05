06.05.2017 12:09:20

FETÖ'cü askerlerin 'acımasızlığı' iddianamede

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında TRT Harbiye binasının işgal edilmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, 'işgal sırasında ve sonrasında olayları protesto amacıyla radyoevi binası civarına toplanan sivil vatandasÌ§ların üzerine, bina içerisinde bulunan sÌ§üpheli askerlerce hedef gözetilerek ve bizzat öldürme kastıyla atesÌ§ edildigÌ†i' bilgisi yer aldı- Mağdur Şişli Emniyet Müdür

MURAT KAYA - MURAT PAKSOY - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde TRT'nin Harbiye'deki binasının işgal edilmesi ve sonrasında çıkan olaylarda 3 kişinin ölümü ile 50 kişinin yaralanmasına ilişkin 7'si rütbeli 32 asker hakkında hazırlanan iddianamede, "işgal sırasında ve sonrasında olayları protesto amacıyla radyoevi binası civarına toplanan sivil vatandasÌ§ların üzerine, bina içerisinde bulunan sÌ§üpheli askerlerce hedef gözetilerek ve bizzat öldürme kastıyla atesÌ§ edildigÌ†i" tespitine yer verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Orhan Aydın'ın hazırladığı 383 sayfalık iddianamede, FETÖ'nün diğer darbe girişimi iddianamelerinde olduğu gibi Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) genel yapısı, örgütle ilgili bazı kavramlar, kuruluşu, toplumda kabul görmesi, genişleme ve kadrolaşma dönemi, amacı, ideolojisi, amaca göre örgütlenme stratejisi, idaresi, kültürel yapısı, örgütlenme şekli, legal görünümlü yapılanması, kuralları, istihbarat ağı ve arşivi, haberleşmede kullandığı yöntemler, gelir kaynakları, silahlı gücü, emniyet ve yargı teşkilatlanması, gerçekleştirdiği yasa dışı faaliyetler, TSK yapılanması ve darbe kalkışmasıyla bağlantısı, başlıklar halinde özetlendi.

FETÖ'nün gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişiminin de genel açıklama olarak anlatıldığı iddianamede, FETÖ'nün olay tarihinde başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere tüm Türkiye çapında gerçekleştirdiği darbe teşebbüsü kapsamında Harbiye'de bulunan TRT radyo binasının şüphelilerce işgal edildiği bilgisi verildi.

- "Bizzat öldürme kastıyla ateş edildi"

Haklarında soruşturma yürütülen Hasdal Kışlası 6. Motorlu Piyade Alayı'nın eski alay komutanı Albay Müslüm Kaya ile yeni Alay Komutanı Nebi Gazneli'nin bizzat organize ettiği ve bizzat talimatlarını verdiği olay tarihinde Hasdal Kışlası'na gelen kurmay subaylar Binbaşı Hamza Mermer ile yüzbaşılar Duran Keskin, Ramazan Argunşah, Ufuk Kenan Konuk, daha sonra radyoevinden Taksim Meydanı'na geçen kurmay yüzbaşılar Günay Kaya ve Erdoğan Çelik, Hasdal Kışlası 6. Motorlu Piyade Alayı'nda üsteğmen rütbesiyle görev yapan Yavuz Sarıoğlu başlarında olmak üzere 19 er ile TRT Harbiye radyo binasından Taksim Meydanı'na geçen 6 erin askeri araçlarla tahminen saat 21.30-22.00 sıralarında Hasdal Kışlası'ndan çıkış yaptıkları belirtilen iddianamede, şüphelilerin saat 22.30 sıralarında TRT radyoevinin önüne geldikleri, işgalci askerlerin neden oldukları olaylarda 3 vatandaşın şehit olduğu ve çok sayıda vatandaşın yaralandığı dile getirildi.

Şüphelilerin ifadeleri ile olayda şehit olanların yakınlarının, yaralanan mağdurların ve müştekilerin beyanlarına yer verilen iddianamede, müştekilere şüphelilerin fotoğraflarının gösterildiği ve bazılarının müştekiler tarafından teşhis edildiği de aktarıldı.

Harbiye'deki TRT radyoevi binasının darbeci askerlerce isÌ§gal edildiği ve isÌ§gal sonrası olayları protesto amacıyla radyoevi binası civarına toplanan sivil vatandasÌ§ların üzerine, bina içerisinde bulunan sÌ§üpheli askerlerce hedef gözetilerek ve bizzat öldürme kastıyla atesÌ§ edildigÌ†i anlatılan iddianamede, açılan atesÌ§ sonucunda çok sayıda vatandasÌ§ın yaralandığı, olaylar sırasında orada bulunan ve bu kanunsuz darbe tesÌ§ebbüsü eylemini protesto amacıyla olay yerine gelen vatandasÌ§lardan Fahrettin Yavuz, Murat Demirci ile yabancı uyruklu Jaouad Merroune isimli sÌ§ahısların olay yerinde sÌ§üphelilerce vurularak sÌ§ehit edildiklerinin tespit edildiği ifade edildi.

- Filistin kökenli Fas vatandaşının ölümü

Olay tarihinde TRT radyo binasının önünde sÌ§ehit olan Jaouad Merroune'nin otopsisine katılan ve kimlik tanıgÌ†ı olarak ifadesine basÌ§vurulan Nushap Kaya'nın, Merroune ile ilgili "Filistin kökenli Fas vatandasÌ§ı oldugÌ†u ve Emine isimli bir kadınla imam nikahıyla evli oldugÌ†u" yönünde bilgi verdiği belirtilerek, bu kişinin ayrıca, "IÌ‡stanbul'da misafirleri oldugÌ†u, 2 yıldır IÌ‡stanbul'da yasÌ§adıgÌ†ı, darbe oldugÌ†unu ögÌ†renince evinde oturdukları abisi 'IÌ‡dris' ve sÌ§ehit olan Jaouad Merroune ile birlikte Mecidiyeköy'den ElmadagÌ†'a dogÌ†ru yürüyüsÌ§e geçtikleri, TRT binasının önündeyken silah seslerinin geldigÌ†i, kalabalıgÌ†a dogÌ†ru atesÌ§ açıldıgÌ†ı, kimlerin atesÌ§ ettiklerini görmedigÌ†i ancak TRT binasından atesÌ§ edildigÌ†ini gördügÌ†ü ve bir anda Jaouad Merroune'nun vuruldugÌ†u" beyanlarına yer verildi.

İddianamede, şehit olan Murat Demirci'nin yakını olan Vildan Demirci'nin beyanı da şu şekilde aktarıldı:

"Olay günü esÌ§im Murat Demirci ile televizyondan ve esÌ§imin ablasının telefonla gelisÌ§meleri aktarmasından dolayı darbe girisÌ§iminden haberdar olduk. CumhurbasÌ§kanımızın televizyona çıkarak halka sokagÌ†a çıkması yönünde daveti üzerine, esÌ§im de dısÌ§arı çıkmak istedi. Beraber çıktık, Harbiye'nin oraya geldik ancak trafigÌ†in yogÌ†un olması nedeniyle giremedik. Sonra esÌ§im beni Fulya'daki babasının evine bıraktı ve tekrar yaya olarak çıktı. Saat tahminen 00.30 sıralarıydı. Daha sonra saat 05.00'e kadar esÌ§imi birkaç defa telefonla aramama ragÌ†men ulasÌ§amadım. Saat 05.00'te polislerin olaydan haber vermesi üzerine Acıbadem Hastanesine gittim. Saat 11.00 sıralarında ise esÌ§imin sÌ§ehit oldugÌ†unu ögÌ†rendim. EsÌ§imin Harbiye TRT binasının orada darbeci askerler tarafından sÌ§ehit edildigÌ†ini öğrendim ancak kimin sÌ§ehit ettigÌ†ini bilmiyorum."

Olayın mağdurlarından IÌ‡smail Nar'ın da ifadesinde, "Saat 03.00 sıralarında protesto amacıyla SÌ§isÌ§li-Mecidiyeköy meydanına indigÌ†i, burada büyük bir kalabalık gördügÌ†ü, TRT binasının orada olayların yogÌ†un oldugÌ†unu ögÌ†renmesi üzerine bu bölgeye dogÌ†ru yürümeye basÌ§ladıkları, burada TRT binasının önüne geldigÌ†inde askerler tarafından halka hedef gözetmeksizin öldürmeye yönelik atesÌ§ açıldığı, bu sırada bir vatandasÌ§ın basÌ§ından vuruldugÌ†u, digÌ†er vatandasÌ§ların ve kendisinin bu yaralıya yardım etmek istedikleri, bu sırada askerlerin tekrar atesÌ§ açtıkları, açılan atesÌ§ sonucu sol ve sagÌ† bacagÌ†ından yaralandıgÌ†ı, sÌ§ikayetçi oldugÌ†u" yönünde beyanda bulunduğu belirtilen iddianamede, olay yerinde yaralanan Şişli Emniyet Müdürü Melih Ekici'nin söyledikleri de özetlendi.

- Şişli Emniyet Müdürü Ekici: "Hedef gözetilerek açılan ateşle yaralandım"

İddianamede Melih Ekici'nin, "Görevdeyken, 'TRT radyo müdürlügÌ†ünde bomba ihbarı var, asker buraya arama yapmaya geldi', haberi üzerine, durumda gariplik oldugÌ†unu hissederek makam aracıyla yanımda polis memurları Osman Akılotu ve Vedat Özçınar ile birlikte gittim. Daha araçtan inmeden askerlerce radyo binasında hedef gözetilerek atesÌ§ edildi ve kendimizi yere attık. KarsÌ§ılık vermeye çalısÌ§tık. Yerden seken bir mermi gözlerime çarparak yaralanmama neden oldu. Ayrıca sagÌ† omuz üst kısımından da yaralandım. Açılan atesÌ§ sonucunda sivil vatandasÌ§ların da yaralandıgÌ†ını gördüm. YasÌ§anan olaylar kapsamında hedef gözeterek açılan atesÌ§ sonucu yaralanmama sebep olan ve araçların hasar alarak yanmasına neden olan tüm sÌ§üphelilerden sÌ§ikayetçiyim." ifadesini verdiği aktarıldı.

MagÌ†dur Melih Ekici, polis memurları Osman Akılotu ve Vedat Özçınar ile araçlarına yönelik darbeci askerlerce uzun namlulu silahlarla gerçeklesÌ§tirilen saldırıya ilisÌ§kin Harbiye Orduevinden elde edilen kamera görüntülerinin incelendiği vurgulanan iddianamede, görüntü fotogÌ†raflarına göre, "darbe girisÌ§iminin basÌ§ladıgÌ†ı saatlerde TRT Harbiye Radyo binasını isÌ§gal eden sÌ§ahısların, o tarihlerde Şişli Emniyet Müdür Yardımcısı Haydar KarsavuranogÌ†lu ile SÌ§isÌ§li IÌ‡lçe Emniyet Müdürü Melih Ekici'nin makam araçlarına atesÌ§ ettikleri, bu atesÌ§ sonucunda Melih Ekici'nin açılan atesÌ§ sonucu gözlerinden ve degÌ†isÌ§ik yerlerinden yaralandıgÌ†ı, Ekici'nin makam aracının yanarak kullanılmaz hale geldigÌ†i, olaylara müdahale etmek için bölgede bulunan SÌ§isÌ§li IÌ‡lçe Emniyet MüdürlügÌ†ü Güvenlik Büro AmirligÌ†ine bagÌ†lı zırhlı aracın çesÌ§itli yerlerinden açılan atesÌ§ sonucu hasar gördügÌ†ünün tespit edildiği" vurgulandı.

- Olay yerinden geçtiği için yaralanan tabip albay da şikayetçi

Gümüşsuyu Askeri Hastanesinde kıdemli Albay Tabip olan magÌ†durlardan Nihat Türkmen'in de olay yerinde yaralandığı bilgisi verilen iddianamede, bu kişinin, şu beyanda bulunduğu aktarıldı:

"17-24 Temmuz tarihleri arasında ailemle birlikte IÌ‡talya gezisine gidecegÌ†im için izne ayrıldım, olay günü çalışmıyordum, 15 Temmuz'da Ankara'da yasÌ§ayan arkadasÌ§ım Albay Engin Kurt, ailesiyle birlikte gezme amaçlı IÌ‡stanbul'a geldi ve o gün ailecek bir araya geldik. Sarıyer'de bulunan askeri gazinoya gittik ve saat 22.30 sıralarında buradan ayrılıp birlikte yolları bilmemesi nedeniyle Engin Kurt'un kalacağı Harbiye Orduevi'ne birlikte gittik. Amacım Kurt'u orduevine bıraktıktan sonra evime dönmekti. YasÌ§anan olaylarla herhangi bir ilgim yok. Mecidiyeköy'e dogÌ†ru seyrederken Harbiye Orduevi komutanını aradım. Saat 00.00 sıralarında TRT radyosu ile orduevi arasında orduevine dogÌ†ru girisÌ§ yaptım. Ancak orduevi sokagÌ†ı girisÌ§inde geri dönüsÌ§ yapmak için manevra yapacakken bir anda silah sesi duydum. Bu silahın bir G3 silahı oldugÌ†unu anladım. Ancak bu sırada yaralandım ve vuruldugÌ†umu anladım. ArkadasÌ§ım Engin Kurt doktor olmasından dolayı bana müdahale etti. Orada bulunan vatandasÌ§lar da olaya müdahale etti ve hastaneye gittik. Beni vuran sÌ§üpheli askeri personelden davacı ve sÌ§ikayetçiyim."

- FETÖ'cü askerlerin "tuvalet testi"

Olay yerinde şüpheli askerler tarafından alıkonulan müşteki TRT Radyo Tiyatro ve Eğlence Müdürü Kıvanç Nalça'nın "olay günü görev yerinden ayrılarak Harbiye'ye çok yakın olan evine gittikten sonra amiri konumunda olan Radyoevi müdürü 'Cem' isimli kişi tarafından arandığı, emir üzerine radyoevine geçtiği, olaylara şahit olduğu, kapıda bekleyen askerlere müdür olduğunu belirttikten sonra rütbeli birinin emriyle içeri alındığı ve burada alıkonulduğu" bilgisini verdiği belirtilen iddianamede, Nalça'nın anlattıkları şöyle yer aldı:

"Ellerinde silahlar vardı. Bana, neyin ne oldugÌ†unu sormaya basÌ§ladılar. Bu sorularla muhatap olunca, bunların bizim radyoevimizden bildiri okuyacagÌ†ını ya da propaganda yapacagÌ†ını anladım. Bunun üzerine kendilerine, 'Bizim binamızın en önemli odası ana kumanda odası' diyerek ana kumanda odasına götürdüm. Ancak niyetim yayının yapılmasını engellemek oldugÌ†u için onlara, 'Bakın bu ana kumanda odasındaki cihazların bu sÌ§ekilde açık kalması sisteme zarar verir bu nedenle bunları kapatmamız gerek, gerektigÌ†inde açarız' diyerek ana kumanda odasında makinelerin fisÌ§lerini onlara çektirdim. Bunu yapmamdaki amaç, onların herhangi bir eylemini engellemek içindi. Bunun üzerine basÌ§ımızdaki gözlüklü ve açık tenli subay, ana kumanda odasının önemli bir oda oldugÌ†unu anlayınca oraya bir er koydu, kapıyı kitledi ve 'sen burada kalacaksın, giren olursa vur' dedi.

Daha sonra yine binanın alt katına indik. O anda en rütbeli konumdaki gözlüklü ve açık tenli sÌ§ahıs, benim karsÌ§ımda oturup propaganda yapmaya basÌ§ladı. Bana, 'Türk ordusu KurtulusÌ§ SavasÌ§ı'nda ve Çanakkale SavasÌ§ı'nda 500 bin şehit verdi, son 6 ayda da GüneydogÌ†u'da 500 sÌ§ehit verdik, bu böyle gitmeyecek, TSK artık yönetime el koymusÌ§tur, asker bu duruma müsaade etmeyecek, siz siviller bu durumu anlayın' dedi. Ben de bunun üzerine kendisine, 'Ben de muhabere askeriyim, her Türk askerdir' diyerek karsÌ§ılık verdim. 'Peki polis sizinle beraber mi?' diye sordugÌ†umda, 'Şu anda Türk milleti tek yumruk bu isÌ§in arkasında' gibi karsÌ§ılık verdi. Ben de 'İnsÌ§allah öyledir' dedim. Ben bunu derken zaten polisin onların yanında olmadıgÌ†ını gördügÌ†üm ilk manzarada anladım. Bir süre sonra tahminen astsubay oldugÌ†unu düsÌ§ündügÌ†üm ancak yasÌ§ına göre astsubay ya da uzman olan ancak yasÌ§ı büyük er de olabilecek kisÌ§i bana, 'Sen tuvalete gideceksin' dedi. Ben, 'tuvaletim olmadıgÌ†ını' söylememe ragÌ†men silah dogÌ†rultup beni tuvalete götürdü. Ben tuvalette pisuvarın önündeyken bu sÌ§ahıs benim enseme silah dogÌ†rulttu ve bu sÌ§ekilde tuvaletimi yaptım. Daha sonradan ögÌ†rendigÌ†ime göre, FETÖ'cüler ayakta tuvalet yapmazlarmısÌ§. Muhtemelen beni test etmek için bu sÌ§ekilde götürdüler. Ben tuvaletten sonra tekrar bulundugÌ†um noktaya geldim. Böyle bir süre geçti. Daha sonra dısÌ§arıda halk toplanmaya basÌ§ladı, 'Ya Allah, Bismillah, Allahuekber' sÌ§eklinde slogan atıyorlardı. Polisleri de gördüm. Bizi girisÌ§teki güvenlik odasına kapattıktan sonra basÌ§ımıza da bir nöbetçiyi bıraktılar. Sonra tüm askerler bahçeye çıktılar."

- "Ayak ayak üstüne atıp telefonuna bakarak polis araçlarına ateş etti"

Müşteki Nalça'nın, "Özellikle rütbeli konumda olan askerlerin bayrak diregÌ†inin orada siper aldıklarını gördüğü, diğer askerlerin konumunu göremezken, 3 rütbeliyi çok net gördüğü, polisin, 'İçerideki askerler teslim olun, yaptıgÌ†ınız eylem hukuka ve kanuna aykırıdır, gittigÌ†iniz yol yol degÌ†ildir, silahlarınızı bırakın, size hiç bir sÌ§ekilde zarar verilmeyecek' diyerek anons yaptığı, anonsa karsÌ§ılık askerlerin önce havaya atesÌ§ edip sonra da polise, 'Polis, halkı kullanarak karsÌ§ımıza gelme, askerle halkı karsÌ§ı karsÌ§ıya getirme, mertsen gel vurusÌ§alım' gibi, saçma sapan akla izaha gelmeyen anonslar yaptığı" ifadesini kullandığı da belirtilen iddianamede, Nalça'nın şunları söylediği dile getirildi:

"Polisler, bu anons karsÌ§ısında bir önceki anonsu tekrar ederek ve hatta askerlere, 'Bakın otların arkasına saklanıyorsunuz, istesek sizi vururuz, bizim amacımız bu degÌ†il, size zarar verilmeyecek, teslim olun' diyerek anons etmelerine ragÌ†men özellikle rütbeli konumdaki askerlerin polise atesÌ§ açtıgÌ†ını gördüm. AtesÌ§ ettikçe polis akrebinin üzerindeki kursÌ§un izlerini de net görebiliyordum. Ayrıca halka da atesÌ§ ediyorlardı. Hatta binaya yaklasÌ§tıgÌ†ında, hiçbir sÌ§ekilde uyarı atısÌ§ı yapmadan direk halkın üzerine atesÌ§ ettiklerini de gördüm ve bu sabaha kadar devam etti.

Sabaha dogÌ†ru sadece gözlüklü ve açık tenli olan üst rütbeli subay ile bir de er vardı. Binaya girdiler. DigÌ†er askerleri görmedim. O anda onların teslim olup olmadıklarını da bilmiyorum. Yalnız bu rütbeli konumundaki subay, sandalyeye oturup ayak ayak üstüne atıp, elindeki telefona bakarak, polis araçlarına atesÌ§ ettigÌ†ini gördüm. Elinde MP-5 vardı. Bu MP-5 polislerden gasbettiği silah da olabilir. 2 polis akrebi, tam kapımızın önüne girdikten sonra bu sÌ§ahsın ayagÌ†a kalkarak, 'Tamam teslim oluyoruz' diye bagÌ†ırdıgÌ†ını duydum. Ben de camdan, 'TRT personeliyiz, 3 kisÌ§iyiz' diyerek polise bagÌ†ırdım. Bana, 'atla' dediler. ArkadasÌ§larımı çagÌ†ırdım ve birlikte atlayıp polislerin yanına gittik."

- "Halk arkamızda, linç edilmemek için polis üniformalarınızı çıkarın"

İddianamede, darbe girisÌ§iminde Harbiye TRT Radyosunda bulunan ve görev yerlerinde şüpheli askerlerce alıkonulan 3 trafik polisinin beyanlarına da yer verildi.

Polis memuru Cihat Türkmenoğlu'nun, "Görev yerinde beklerlerken iki askeri rütbeli personelin yanlarına gelerek, 'Güvenlik ihbarı var, kendi güvenligÌ†iniz için hemen içeri, TRT binasına gelin' demesi üzerine görevli arkadasÌ§ı polis memuru Abdurrahman Çağlar'ın ekip aracında bulunan MP-5 model silahı güvenlik amaçlı aldıgÌ†ı, ne oldugÌ†una kanaat getirebilmek için bir süre bekleyip sÌ§ahsi telefonlarını ellerine götürdükleri esnada tüm askerlerin ellerinde bulunan uzun namlulu silahlarını kendilerine dogÌ†rulttuğu, aralarından da bir rütbeli personelin elindeki uzun namlulu silah ile havaya bir veya iki el atesÌ§ ederek, 'Oyun mu oynuyoruz burada, ellerinizi kaldırıp hemen içeri girin' demesi üzerine, 'amirlerine telefonla bilgi vermek istediklerini' söyledikleri, rütbeli bir personelin de küfrederek, 'Buranın amiri artık benim, egÌ†er emirleri uygulamazsanız beyninize sıkarım' ifadesini kullandığı, diğer askerlerin silahlarını, kendilerine dogÌ†rultarak üzerlerine dogÌ†ru yürümeye basÌ§ladıkları ve söylenenleri yapmak zorunda kaldıkları" şeklinde ifade verdiği kaydedilen iddianamede, polislerin TRT nizamiye kapısından girdikten sonra yaşadıkları da Türkmenoğlu'nun beyanlarına şöyle yansıdı:

"TRT nizamiye kapısından girdikten sonra tartıştık ancak silah doğrulttukları için silahlarımızı yere bırakmak mecburiyetinde kaldık. Bu uygulamaları bize TRT binası içindeki kameralı alanda yaptırdılar. Sonra bizi TRT binasının içine silah zoruyla aldılar. Bina içerisinde bulunan silahlı özel güvenlik görevlilerinin de silahlarına el koyuldu ve bizi salondaki koltuklara oturtup, silahları binanın yakın bir odasında bulunan, göremedigÌ†imiz silah kasasına koydular. Rütbesinin binbasÌ§ı oldugÌ†unu tahmin ettiğim bir askeri personel, bize hitaben, 'Tüm silahlarımız dolu ve herhangi bir direnme durumunda silahlı müdahalede bulunur, beyinlerinize sıkarız, geberir gidersiniz' dedi. Bu kisÌ§i, birkaç telefon görüsÌ§mesi yaptı ve telefon görüsÌ§melerinde, 'Radyo binasını güvenli hale getirdik' gibi cümlelerle birilerine bilgi verdi. Sivil personeli binadan dısÌ§arı çıkardılar. BinbasÌ§ı oldugÌ†unu tahmin ettiğimiz kişi, bu kez bize dönüp, 'Akıllı olup hemen evinize gidecekseniz, serbest bırakacagÌ†ız, şu an yönetime el koyduk, devlet biziz, silahlarınız bizde kalacak' dedi. Sonra, 'aramızda en tecrübeli polisin kim oldugÌ†unu' sordu ve polis memuru Atilla Saka'nın cep telefonu numarasını alarak polislere, 'Silahlarınızla ilgili Atilla'dan size ulasÌ§acagÌ†ız, silahlarınız bir süre bizde kalacak, üzerinizde yedek sÌ§arjörleri de teslim edin, araçların anahtarlarını da verin, araçlarınızda alacak esÌ§yanız var mı?' diye sordu. Rütbesini yüzbasÌ§ı olarak tahmin ettiğimiz kisÌ§i, 3 askeri önüne koyup silahları üzerime dogÌ†rultarak araca götürdü ve araçtan esÌ§yaları aldıgÌ†ı esnada araçtaki MP-5 silahı görüp aldı ve tekrar bina içine döndük.

Binbaşı, polis memuru Ozan Oğuz'a dönüp tehditkar bir sÌ§ekilde 'Taksim'e götüreceksin bizi' dedi. Oğuz ile birlikte sayısı yaklasÌ§ık 13-14 kisÌ§i olan askeri grup binadan dısÌ§arıya çıktık. Binada kalan 3 polis memuruna da, 'Sizi serbest bırakacagÌ†ız fakat silahlarınız bir süre bizde kalacak, gömleklerinizi çıkartıp atletle çıkın, polis üniformalı görünürseniz öldürülürsünüz, binayı hızlı bosÌ§altın, direk evlerinize gidin, kesinlikle sÌ§ubelerinize gitmeyin ve dısÌ§arı çıktıgÌ†ınızda telefonlarınızı hemen açmayın' dendi. 3 polis memuru olarak 'silahlarımızı almak istediğimizi' söylediğimizde, 'Galiba gebermek istiyorsunuz' yanıtını verdi. 'Üniformalarımızı çıkarmayacağımızı, ölürsek de bu üniformayla öleceğimizi' söyleyerek Cumhuriyet Caddesi'ne hızlı adımlarla ve silahsız vaziyette çıktık. Amirlerimize telefonla bilgi verdikten sonra kendi imkanlarımızla ekipler amirliğine gittik."