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FETÖ çatı davası
13.02.2017 18:55:52

FETÖ çatı davası

ANKARA (İHA) â€' Ankara'da görülen FETÖ/PDY çatı davasında savunma yapan tutuklu sanık Hidayet Karaca, TV yayınlarında vatandaşlara ahirete yönelik mesajlar verdiklerini ve bu nedenle 'İftira eden görümcenin hazin sonu', 'Gelinine çamur atan kayınvalidenin gazabı' gibi isimlerle programlar yaptıklarını söyleyerek, 'Sırlar Dünyası, Büyük Buluşma, Oktay Usta, Ayna gibi programlarla mı terör faaliyeti yapılıyor? Caillou terörist miydi?' dedi.

ANKARA (İHA) â€" Ankara'da görülen FETÖ/PDY çatı davasında savunma yapan tutuklu sanık Hidayet Karaca, TV yayınlarında vatandaşlara ahirete yönelik mesajlar verdiklerini ve bu nedenle "İftira eden görümcenin hazin sonu", "Gelinine çamur atan kayınvalidenin gazabı" gibi isimlerle programlar yaptıklarını söyleyerek, "Sırlar Dünyası, Büyük Buluşma, Oktay Usta, Ayna gibi programlarla mı terör faaliyeti yapılıyor? Caillou terörist miydi?" dedi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen FETÖ/PDY çatı davasının öğleden sonraki bölümünde tutuklu olarak yargılanan sanık Hidayet Karaca'nın savunmasının alınmasına devam edildi. Gazeteci kimliği nedeniyle yargılandığını savunan Karaca, "Samanyolu Yayın Grubu ne zaman kapatıldı? Ağustos gibi çıkan KHK ile. O tarihe kadar Samanyolu yayınları devam etti. Peki suç vardı da neden müsaade edildi" sorusunu yöneltti.

Hükümeti eleştiren yayınlarına ilişkin Karaca, "Hukuk devletinde yaşıyoruz ve hukuk devletinde basın hürdür. Hukuk devletinde herkes dilediği düşünceyi ifade edebilir. Basın hürse, Türkiye'de demokrasi varsa herkes özgür bir şekilde fikirlerini söyleyebilmeli. Herkes aynı şekilde yayın yapmak zorunda mı? Biz casusluk mu yaptık? Neyi ifşa ettik? Herkes fikrini söyleyecek memlekette. Ama ben hakaret ettiğim zaman, iftira ettiğim zaman suçlu olurum. Elbet devran böyle gitmeyecek. Bir gün hukuk tecelli edecek" şeklinde konuştu.

Karaca'ya mahkeme salonundaki vatandaştan tepki

Karaca, suçsuz olduğunu ve boşu boşuna hapis yattığını savunarak, şu anki mahkeme sürecinin kendisine istiklal mahkemelerini hatırlattığını söyledi. Samanyolu Yayın Grubunun her bir programından veya dizisinden kendisinin tek başına sorumlu olmadığını anlatan Karaca, her programın ayrı sorumlu müdürlerinin olduğunu söyledi. Karaca'nın bu sözleri üzerine duruşmayı izleyen bir vatandaş, "Bu şekilde konuşarak kendinizi aklayamaz, sorumluluklarınızdan kaçamazsınız. Yaptığınız yayınlarla insanların hayatlarını karaladınız" diyerek tepki gösterdi. Mahkeme Başkanı Selfet Giray, savunmaya müdahale edilemeyeceğini vurgulayarak, tepki gösteren vatandaşı uyardı.

Sadece televizyonculuk yaptığını savunan Karaca, herkesin suçların şahsiliği ilkesini bildiğini belirterek, şüphelinin annesinin veya babasının adı geçen suçtan yargılanıp yargılanmayacağını sordu. "Bir masum kişinin hayatını kurtarmak için bir gemi batırılır mı?" diyen Karaca, "Sayın savcı koskocaman yayın kurumunu terör örgütü üyesi olmakla suçluyor. Hangi gerekçe ile ben örgüt kurup yönetmişim? Ben kardeşliğin altyapısını kurmaya çalışan bir kurumla çalıştım. Kim ne derse desin terörle suçlanamayız" ifadelerini kullandı.

"Caillou terörist miydi?"

Samanyolu Grubunun televizyon programlarından bahseden Karaca, Sırlar Dünyası isimli TV programı ile ahirete yönelik mesaj verdiklerini belirterek, bunun terörle alakası olup olmadığını sordu. Karaca, vatandaşlara ahiret mesajı vermek için "İftira eden görümcenin hazin sonu", "Gelinine çamur atan kayınvalidenin gazabı" gibi isimlerle programlar yaptıklarını anlatarak, "Sırlar Dünyası, Büyük Buluşma, Oktay Usta, Ayna gibi programlarla mı terör faaliyeti yapılıyor? Caillou terörist miydi? Çizgi filmler mi teröre destek verdi de Yumurcak TV kapandı. Bu grup marjinal yayın grubu değil" şeklinde konuştu.

Suçlamaları şiddetle reddettiğini söyleyen Karaca, "İnşallah burada kullandığım 'şiddet' kelimesinden yeni bir suç çıkmaz" dedi.
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