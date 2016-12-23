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FETÖ bahanesiyle 90 bin TL dolandırdılar
23.12.2016 10:33:34

FETÖ bahanesiyle 90 bin TL dolandırdılar

Bursa Nilüfer'de kendisini polis olarak tanıtan 3 şüpheli, FETÖ bahanesiyle 73 yaşındaki N

Bursa Nilüfer'de kendisini polis olarak tanıtan 3 şüpheli, FETÖ bahanesiyle 73 yaşındaki N.Ö isimli kadının 90 bin TL'sini aldı. Polis kısa süre içinde 3 şüpheliyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Rahmi Y.(35) isimli şahıs 73 yaşındaki N.Ö'ye telefonla ulaştı. Sahte polis, yaşlı kadının FETÖ bağlantıları olduğunu öne sürerek bankadaki 90 bin TL'sini Nilüfer İlçesi Kültür Mahallesi Bilginler Caddesi üzerinde bulunan bir fırının önüne getirmesini söyledi. Yaşlı kadın parayı un çuvallarının yanına bırakıp ayrılınca Rahmi Y. hemen harekete geçip paraları aldı

Rahmi Y.'nin Halil D.(31) ve Serdal Ç.'nin (35) yardımıyla parayı İstanbul'a oradan da Şanlıurfa'ya yolladıkları tespit edildi. Rahmi Y. isimli şüphelinin bu yöntemle İstanbul ve Tekirdağ'da da vatandaşları dolandırıldığı öğrenildi.

Mağdurların müracaatıyla soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarından yola çıkarak 3 zanlıyı yakaladı. Bursa Emniyet Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 3 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

(Samet Doğru/İHA)
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FETÖ bahanesiyle 90 bin TL dolandırdılar
FETÖ bahanesiyle 90 bin TL dolandırdılar
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