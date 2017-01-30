30.01.2017 21:00:26

FETÖ askeriyeyi ülkelerle kodlamış

Konya'da yürütülen FETÖ soruşturmasıdan ifade veren 'Erhan' kod adlı şüpheli üsteğmen, Gülen'in, vaazlarında Türk Silahlı Kuvvetlerinden şifrelediği ülke adlarıyla bahsettiğini anlattı.

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında ifadesi alınan "Erhan" kod adlı şüpheli üsteğmen, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in vaazlarında Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) şifrelediği ülke adlarıyla bahsettiğini bildirdi.

ASKERİ LİSEYİ KAZANDIKTAN SONRA DA İRTİBATI SÜRMÜŞ

Örgütün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli üsteğmen, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki ifadesinde, Gülen'in "çok iyi biri olduğunun" belirtildiğini, sevdirilmeye çalışıldığını ve vaazlarının dinletildiğini söyledi.

Zamanla sempati duymaları sağlanan Gülen'in kitaplarının okutulmaya başlandığını anlatan şüpheli, yönlendirildiği askeri lise sınavlarını kazandıktan sonra örgütle irtibatının sürdüğünü dile getirdi.

"İSTEMEDİKLERİ SINIFI YAZDIM DİYE ELENDİM"

Askeri lise döneminde buluşma için üç ev değiştirdiklerini belirten şüpheli, "İbadetlerimi yaparken fark edilmesi halinde okuldan atılabileceğim, gizlilik için bir kod ismi gerektiği söylendi. O gün 'Erhan' kod adı verildi. Okuldan atılan bir arkadaşımın aleyhine ifade vermem istendi. Kafama göre iş yaptığımda 'şefkat tokadı' yiyeceğim söylendi. Örgüt abilerinin istemediği sınıfı yazdığım için uçuşlarda başarısız görülerek elendim." dedi.

Eş adayı aramamaları konusunda uyarıldıklarını ifade eden şüpheli, istenileni yapmadığında tehdit edildiğini bildirdi.

HER VAAZINDA ŞİFRELİ MESAJ! HAVA KUVVETLERİ HOLLANDA, DENİZ KUVVETLERİ DANİMARKA

Okulun sonlarına doğru, 17-25 Aralık sürecinden sonra AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sürekli karalayıcı propaganda yapıldığını, videolar izletildiğini vurgulayan şüpheli, şöyle devam etti:

"Fetullah Gülen 6 ay sonra iyi şeyler olacağını söylemiş. İki yıl sonra Türkiye'nin çehresinin değişeceğini ifade ederlerdi. Fetullah Gülen, sürekli bize izlettirilen bir videosunda 'Hollanda'daki, Danimarka'daki, Kamboçya'daki arkadaşlarınız, siz burada rahatça namaz kılarken, onlar ne zaman, nasıl, hangi arada namazımı kılarım diye hesap yapıyor.' derdi. Bu vaazında hava personeli için Hollanda, deniz kuvvetleri personeli için Danimarka, kara kuvvetleri personeli için de Kamboçya ülkelerinin adlarını kullandı. Askeri personelden bu şekilde şifreli bahsettiğini bana abilik yapan kişi ifade etti. Abiler, bize ayrıca her vaazında herkesin anlayacağı şeylerin farklı olduğunu, bu vaazların içinde şifrelerin gizli olduğunu söyledi."

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