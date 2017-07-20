20.07.2017 08:22:30

FETÖ 15 Temmuz sonrasında üyelerine maaş bağladı!

Konya’da hazırlanan FETÖ iddianamesine göre Belçika’da toplanan FETÖ’cüler karar aldı, 15 Temmuz tutuklusu 600 örgüt üyesine aylık 500’er euro yardım bağlandı

Konya'da 2014'te, iş adamlarına ve Selçuk Üniversitesi Rektörü Süleyman Okudan'a kurulan kumpas sonrasında başlatılan FETÖ soruşturması, örgütün para abisi avukat Memduh Oğuz'un bilgisayarından, himmete bağlanan işadamlarının listesinin çıkmasının ardından genişletildi. 3 yıl süren, 2 bin kişinin ifadesine başvurulan soruşturmada, örgütün tüm birimleri deşifre edildi. 15 Temmuz sonrası 6 etap operasyonda 527 şüpheliden 298'i yakalandı. 90'ı itirafçı olan şüphelilerden 206'sı tutuklanırken, 295 örgüt yöneticisinin ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi.

ÖRGÜT YÖNETİCİLERİ ANLATTI

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Enis Berber tarafından hazırlanan bin 200 sayfalık iddianame, Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 170 ülkedeki FETÖ yapılanmasının büyük bölümünün de deşifre edildiği ve FETÖ'yü kendi yöneticilerinin anlattığı iddianameye göre, örgüt 15 Temmuz'dan sonra tutuklanan üyelerine düzenli para yardımı yaptı. Sadece Belçika'dan 600 haine her ay düzenli 500 euro para gönderildi.

HER KATILIMCIDAN 500 EURO

Pişmanlık yasasından faydalanarak itirafçı olan Mons şehri küçük bölge imamı Mustafa Okutan, "Belçika imamı Davut Yalçın, Batı Avrupa Bölge İmamı Süleyman Tiftik'ti. Toplantıya 70 örgüt üyesi katıldı. Gaziantep'te öğretmenlik yaparken darbe kalkışması sonrası kaçıp Belçika'ya gelen Abdulgaffar Dereli, Türkiye'de tutuklanan örgüt üyelerine ve ailelerine aylık olarak düzenli para yardımı yapılması gerektiğini söyledi. Katılımcılardan aylık 500 euro yardım yapmalarını istedi" dedi. Sabah