20.07.2017 15:56:32

Fetih yönetiminden AB'ye: İsrail'e baskı yapın

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, Avrupa Birliği'ne Filistinlilere ve kutsallarına yönelik ihlallerini durdurmasına yönelik İsrail'e baskı yapmak için acilen harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Hamdallah'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Hamdallah'ın AB ülkelerinin Filistin'deki büyükelçileri ve temsilcilerini ofisinde kabul ettiği, görüşmede İsrail'in Aksa'ya yönelik ihlalleri ve Yahudi yerleşim birimleri gerginliğini tırmandırması başta olmak üzere Kudüs'teki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Başbakan Hamdallah, "Mescid-i Aksa'nın mevcut statüsünü değiştirme çabaları ve Kudüslülere karşı devam eden ihlalleri başta olmak üzere İsrail'in Kudüs'te gerginliği tırmandırması karşısında güvenlik durumunun kötüye gidebileceği" uyarısını yineledi.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı.

Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını 16 Temmuz Pazar günü açmış ve kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.