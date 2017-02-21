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Fethullah Gülen'in yeğeni ilk defa hakim karşısında
21.02.2017 17:24:13

Fethullah Gülen'in yeğeni ilk defa hakim karşısında

İzmir'de, FETÖ'nün 'okul ve dershaneler Türkiye sorumlusu' ve Fethullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen hakkında 'Silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 22.5 yıla kadar ve diğer 13 sanık hakkında 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görülmeye başlandı. Duruşmanın ilk gününde sanıklar ifade vermeye başlarken, Fethullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen'in mahkemeye en son ifade vereceği öğrenildi.

İzmir'de, FETÖ'nün 'okul ve dershaneler Türkiye sorumlusu' ve Fethullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen hakkında 'Silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 22.5 yıla kadar ve diğer 13 sanık hakkında 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görülmeye başlandı. Duruşmanın ilk gününde sanıklar ifade vermeye başlarken, Fethullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen'in mahkemeye en son ifade vereceği öğrenildi.

İzmir 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma salonu olmadığı için Sosyal Tesisler Konferans Salonunda görülmeye başlanan davaya FETÖ lideri Fethullah Gülen'in yeğeni tutuklu sanık Mehmet Mezher Gülen ile birlikte 13 tutuklu sanık, sanıkların avukatları ve sanıkların yakınları katıldı. Duruşma başlamadan önce salona giren sanık yakınlarından Mehmet Mezher Gülen'in ailesi, Gülen'i görünce el salladı. Mehmet Mezher Gülen de ailesi yerlerine oturana kadar arkasını dönerek el sallayıp güldü. İzmir Terör ve Örgütlü Suçlar Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz tarafından hazırlanan ve 110 sayfadan oluşan iddianamede 'Silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan Mehmet Mezher Gülen hakkında 22.5 yıla kadar hapis cezası istenirken, diğer sanıklar için 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

Gizli tanığın mahkemede dinlenmesine ret

FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in yeğeni tutuklu sanık Mehmet Mezher Gülen'in avukatı Hasan Özçelik, duruşmaya başlamadan önce, mahkeme heyetinden 'Yeğen' kod adlı gizli tanığın açıklanarak mahkemede ifade vermesini talep etti. İddia makamı bu talebi reddederken, mahkeme heyeti de 'Gizli tanığın koruma kapsamında' olduğunu belirterek sanık avukatın talebini reddetti.

"İddiaları kabul etmiyorum"

Sanıklardan Mehmet Türkmen mahkemeye verdiği ifadesinde, "Benim hakkımda iddianamede mütevelli olarak kaydedilmiş. Bunu kabul etmiyorum. Mütevelli ne demek onu dahi bilmiyorum. Benim hiçbir derneğe üyeliğim yoktur. Benim örgüte 34 bin lira yardım ettiğim iddianamede yazılıyor. Benim maddi durumum bu paraya yetmez. Ben kendi işlerimi bile kredi ile çeviriyordum. 'Yeğen' kod adlı gizli tanığın benim için söylediklerini kabul etmiyorum. 10 aydır mağdurum, aile hayatım bitmiş durumda" dedi.

"Aileme hasretim"

Sanıklardan Cemalettin Çetin ise "2000 yılında askeriyeden binbaşı rütbesindeyken emekli oldum. Emeklilik sonrası çocuklarım için çalışmak istedim ve 2002 yılında Ankara'da KOZA Altın İşletme Müdürlüğünde çalışmaya başladım. 2005 yılında İzmir'in Bergama ilçesine geldim ve burada 2016 yılına kadar KOZA Altın İşletmeleri Ovacık İşletme Müdürü olarak görev yaptım. Ben örgüte hiçbir maddi yardımda bulunmadım. Herhangi bir dernek ya da vakfa üye olamadım. Cemaat sohbetlerine katılmadım. 'Yeğen' kod adlı gizli tanığın şahsımla ilgili iddialarını kabul etmiyorum. Ben ailemin hasreti ile yaşıyorum. 3 aylık bir torunum var onu hasretim" diye konuştu.

"Çocuğuma fıkra anlatmak için not aldım"

Sanıklardan emekli din görevlisi Sefer Özcan ise "11 yaşından beri Bergama'da yaşıyorum. 4 çocuğumun babasıyım. Herhangi bir terör örgütüne üye değilim. 30 yıl devlette din görevlisi olarak çalıştım. Gizli tanığın dediği gibi işlettiğim, hac malzemeleri sattığım dükkanın üst katını toplantı odası olarak kullanmıyorum. Orada malzemelerim var. Ben kimseye para ödemesi yapmadım" ifadelerini kullandı.

Hakimin yurt dışı gezileri ile ilgili sorusuna cevap veren sanık Sefer Özcan, şöyle devam etti:

"İtalya'ya gittim. Eşimle gidecektik ancak küçük kızım gelmek istemeyince eşim kaldı ben gittim. Kendi cebimden ödediğim para ile geziye gittim. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Hakkımda iddialarda bulunan tanıklar, kendilerin kurtarmak için iftira atmaktadır. FETÖ'nün toplantılarına katılmadım."

Hakimin cezaevi görüşmeleri sırasında iç çamaşırında saklı halde bulunan not kağıdı sorusuna sanık Sefer Özcan, "Ben unutkanım. 3'üncü sınıfa giden bir kızım var. O görüşmeye geleceği için ben Temel ve Nasrettin Hoca fıkralarının olduğu kitaplar aldım. Çocuğum geldiğinde yüzü gülsün diye onları okuyordum. Unutkan olduğum için küçük kağıtlara not alıp çocuğumun yanına gittiğimde bakıp anlatıyordum. Küçük notları da bunun için aldım ve kemerimin altına koydum" dedi.

Suçlamaları reddetti

Sanıklardan sağlık memuru Ahmet Kuşdemir de şöyle konuştu:

"İddianamede benim bir bölgenin sorumlusu olduğum söyleniyor. Gizli tanık haricinde benim böyle bir görev yürüttüğümü kimse söylemiyor. Bu suçlamaları reddediyorum."

En son ifadeyi Gülen verecek

Tanıkların ifadeleri alınmaya devam ederken ifade alma işlemlerinin perşembe gününe kadar süreceği, Fethullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen'in en son mahkemeye ifade vereceği öğrenildi.
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