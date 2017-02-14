14.02.2017 11:08:23

Fethiye okullar bölgesinde huzur uygulaması

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, okullar bölgesinde huzur denetimi yaptı.

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Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, okullar bölgesinde huzur denetimi yaptı.Fethiye'de 2016-2017 eğitim öğretim ikinci döneminin başlamasının ardından Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Narkotik ve Trafik polislerinin bulunduğu ekipler, okullar bölgesinde uygulama yaparak geniş güvenlik önlemleri aldı. Uygulamada Hera isimli narkotik köpeği ve Çaki isimli asayiş köpekleri de yer aldı.Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Narkotik ve Trafik ekiplerince Gazi İlkokulu-Ortaokulu, Atatürk İlkokulu-Ortaokulu, Şefika Pekin Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ve Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin olduğu bölgede okullar ile alakası olmayan kişiler hakkında bazı işlemler yapıldı. Uygulamada 48 polis memurunun yanı sıra Hera isimli narkotik köpeği ve Çaki isimli asayiş köpekleri de görev aldılar. Yapılan uygulamada okul önlerinde bekleyen şahısların genel bilgi taramaları (GBT) sorgulamaları yapıldı. Uygulama kapsamında bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Asayiş, Narkotik ve Trafik polislerince yapılan uygulamada polisler okul etrafından geçen araçları durdurarak arama yaptı.Emniyet güçleri uygulamanın Fethiye'nin tüm okul bölgelerinde sık sık yapılacağını da bildirdi.