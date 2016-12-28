28.12.2016 13:20:54

Fethiye lise öğrencilerine trafik eğitimi

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amiri Nuri Çınaklı, Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine Trafikte motosiklet kullanma eğitimi dersi verdi.

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Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amiri Nuri Çınaklı, Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine Trafikte motosiklet kullanma eğitimi dersi verdi.Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık'ın talimatı ile ilçemizdeki motor kazalarının artması ve vatandaşlardan gelen motor sürücüleri konusunda şikayetlerin artması sonucu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde okullarda trafik eğitimleri başladı. İlçedeki lise ve dengi okullarda 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yapılacak olan eğitimlerin ilkini İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil Büro Amiri Nuri Çınaklı, Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine verdiği eğitimle başladı. Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Cazağ ve okul müdürü Baki Burucu'nun da katıldığı eğitimde öğrencilere trafikte eğitimi anlatırken, özellikle Fethiye'de motor kazalarının çoğalmasına ve kazalarda yaşanan ölümlerden bahsetti.Motosiklet sürerken trafikte dikkat edilmesi gereken konulardan bahseden Başkomser Çınaklı, "Her biriniz gencecik insanlarsanız. Muhakkak motosiklet kullanmak isteyebilirsiniz. Fakat bu zevkinizi başkalarını rahatsız ederek veya başkalarının canına kast ederek yapmamalısınız. Türkiye geneline bakıldığı zaman motosiklet kullanımının en fazla olduğu yerlerden birisi Fethiye İlçemizdir. Ne yazık ki bazı aileler daha yaşı tutmayan çocuklarına bile motorlar alıp sokaklara bırakıyorlar. Ne yazık ki sonuçta da kaza yapıp ya yaralanıyorlar, ya da canlarını veriyorlar. Bu konuda özellikle ailelerin çok duyarlı olması gerekiyor" diye konuştu.İlçedeki tüm lise öğrencilerine bu eğitimin verileceğini söyleyen Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Cazağ ise, "Bu eğitimler İlçe Kaymakamımız Ekrem Çalık'ın talimatları ile başlamıştır. Amaç ilçemizdeki gençlerin motosiklet kullanmalarını düzenli bir hale getirmektir. Özellikle son zamanlarda vatandaşlarımız tarafından motosiklet kullanan gençler için çok şikayetler alınmakta. Bu verilen eğitimlerle motosiklet kullanımını bilinçli hale getirmeyi planlıyoruz" dedi.