29.12.2016 16:26:44

Fethiye'de yağışa dayanamayan pergole çöktü

Büyük Bir Gürültü İle Çöktü

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Büyük Bir Gürültü İle ÇöktüCumhuriyet Mahallesi Dispanser Sokak yanındaki altında dükkanlar, üstünde ofis ve konutların bulunduğu binanın önünde bulunan pergole yağan yağmura daha fazla dayanamayarak büyük bir gürültüyle çöktü. Olayda yaralanan ve can kaybının olmaması sevindirirken yaklaşık 20 bin lira hasarın olduğu öğrenildi.Fethiye'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde en işlek sokağın olduğu Dispanser Sokak yanındaki dükkanlar, ofis ve konutların bulunduğu demir ve ahşaptan oluşan pergole büyük bir gürültüyle çöktü. Pergolenin altındaki dükkanlarda yaklaşık 20 bin lira hasar meydana gelirken can kaybının olmaması sevindirdi. Bir telefon dükkanının önünde bulunan motorsa pergolenin altında kaldı.Dükkan sahipleri pergolenin ahşaplarının çok eskidiğini ve yağan yağmura dayanamayıp çöktüğünü söylediler. Evinde otururken pergolenin büyük bir gürültüyle çöktüğünü duyan Ali Rıza Başarır, yaptığı açıklamada; "Evimde otururken büyük bir gürültü duydum. Merak edip aşağıya indiğimde 3 dükkanın önünde duran pergolenin çöktüğünü gördüm. Bu pergoleler ahşap ve demirden yapılmış ve çok eskimişti. Allah'tan can kaybı yok. Bazen pergolenin altında dükkan sahipleri, vatandaşlar otururduk. Eskimiş pergoleler artık yağan yağmuru kaldıramayınca çökmüş" dedi.Fethiye Belediyesi ekiplerine haber veren dükkan sahipleri yıkılan pergoleyi kendi imkanlarıyla dükkanlarının önünden kaldırmaya çalıştı. Yıkılan pergolenin altında kalan motorda ise hasarın büyük olmadığını kaydedildi.