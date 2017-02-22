22.02.2017 10:11:54

Fethiye'de Tekirdağlı kadın boksörlerin yumrukları konuştu

42 ilden toplam 521 sporcunun katılımıyla yapılan Türkiye Yıldız, Genç ve Büyük Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonasına Tekirdağ'dan katılan Yağmur Bulut Türkiye üçüncülüğünü, Yasemin Gayır ise, Türkiye ikinciliğini elde etti.

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42 ilden toplam 521 sporcunun katılımıyla yapılan Türkiye Yıldız, Genç ve Büyük Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonasına Tekirdağ'dan katılan Yağmur Bulut Türkiye üçüncülüğünü, Yasemin Gayır ise, Türkiye ikinciliğini elde etti.Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen "Türkiye Yıldız, Genç ve Büyük Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası" 42 ilden toplam 521 sporcu yıldız, genç ve büyük kadınlar kategorilerinde mücadele verdi. Tekirdağ'dan 9 sporcu ile katılım sağlanan şampiyonada yıldızlarda 46 kilo'da yarışan Yağmur Bulut Türkiye 3'üncüsü, gençler kategorisinde de mücadele eden Yasemin Gayır Türkiye 2'inciliğini elde etti.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hazan Kadir Kardaş, müsabaka da dereceye giren kadın boksörleri kutlayarak başarılarının devamını diledi.