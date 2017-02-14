14.02.2017 10:49:39

Fethiye'de şüpheli paket fünyeyle patlatıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir vatandaşın fark ederek polise ihbarda bulunduğu şüpheli paket bomba imha ekibi tarafından tüm önlemler alındıktan sonra fünye ile patlatıldı. Şüpheli paketin patlatılması sırasında çevrede toplanan çok sayıda vatandaş bu anı meraklı gözlerle izledi.

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir vatandaşın fark ederek polise ihbarda bulunduğu şüpheli paket bomba imha ekibi tarafından tüm önlemler alındıktan sonra fünye ile patlatıldı. Şüpheli paketin patlatılması sırasında çevrede toplanan çok sayıda vatandaş bu anı meraklı gözlerle izledi.Fethiye'nin Foça Mahallesi Pazar alanı mevkiinde bir vatandaşın fark ederek polisin 155 İhbar Hattı'na şüpheli paket olarak bildirdiği valiz, 967 Sokakta yol ortasında fark edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Terör ekipleri çevrede hemen güvenlik önlemi aldı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile trafik ekipleri şüpheli paket olarak yol ortasına bırakılan valizin bulunduğu yolun iki tarafını trafiğe kapattı.Özel giysilerini giyen, inceleme yapan bomba imha uzmanı, şüpheli olarak yol ortasında duran valize yaklaşıp fünye yerleştirdi. Ardından çevrede panik yaratılmaması amacıyla polis araçlarının sirenleri çalıştırıldı. Bomba imha uzmanı tarafından valize yerleştirilen fünye patlatılıp, imha edildi. Fünye ile patlatılan valizin boş olduğu anlaşıldı.Çevre sakinlerinden Figen Demireli, "10 dakika önce eve geldim. Komşularım yolun ortasında bir bavul olduğunu söylediler. Hemen polis arayışı içine girdik. Sağolsun polisler kısa sürede geldiler. Polis ekipleri şüpheli bavulu imha ettiler. Polise teşekkür ediyoruz" dedi.