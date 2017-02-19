19.02.2017 17:07:52

Fethiye'de şubat ayında deniz keyfi

Türkiye'nin büyük bölümünde kar ve soğuk hava etkisini sürdürürken, Fethiye'de tatilciler şubat ayında deniz keyfi yaşadı.

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Türkiye'nin büyük bölümünde kar ve soğuk hava etkisini sürdürürken, Fethiye'de tatilciler şubat ayında deniz keyfi yaşadı.Bin 970 metre yüksekliğindeki Babadağ'da kar hala dururken Ölüdeniz Mahallesi'nde vatandaşların yanı sıra bazı turistler deniz kenarlarında güneşlenip şubat ayı ortasında deniz keyfi yaşadı.Deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü Fethiye Ölüdeniz'de sıcak havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar da Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız Plajı'nda denize girdi. Vatandaşlardan bazıları kumsalda güneşlenirken bazıları da yürüyüş yaparak kafelerde dinlendi. Macera tutkunları ise Babadağ'ın bin 200 metrelik yüksekliğinden yamaç paraşütüyle uçuş yaparak Ölüdeniz'i kuş bakışı izleme fırsatı buldu."Sıcak havayı görünce denize girdik"Arkadaşlarıyla pikniğe geldiklerini söyleyen Feyyaz Alkaya, "Çok güzel bir hava var. Sıcak havayı görünce arkadaşlarla denize girmek istedik. Fethiye'de güzel ve sıcak hava devam ediyor. Her yerde soğuk hava olsa da burası her zaman sıcak. Denize girdik çok güzel oldu" dedi.