10.02.2017 22:05:49

Fethiye'de 'Huzur Türkiye' Uygulaması

Tüm yurtta olduğu gibi Muğla'nın Fethiye ilçesinde de 'Huzur Türkiye' uygulaması gerçekleştirildi.

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Tüm yurtta olduğu gibi Muğla'nın Fethiye ilçesinde de 'Huzur Türkiye' uygulaması gerçekleştirildi.Türkiye genelinde Emniyet Genel Müdürlüğünün yaptığı 'Huzur Türkiye' uygulaması Fethiye'de de gerçekleşti. 150 polis uygulamaya katıldı. İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Yapalıal'ın ekiplerin başında bulunduğu uygulamada, binlerce kişiye kimlik kontrolü ve araç sorgusu yapıldı.Polislerin yanı sıra 1 narkotik, 1 asayiş ve 1 bomba köpeği de uygulamalara katıldı. İlçede bulunan 18 iş yerinde arama yapılarak kimlik kontrolü yapıldı.Uygulamaların sabah saatlerine kadar süreceği öğrenildi. Fethiye girişi ve çıkışı Emniyet güçlerince tutuldu.