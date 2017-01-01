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'Batı medyası 15 Temmuz'u 'makul' göstermiş'
Kudüs'te 1 şehit, 193 yaralı!
İsrail polisi bir Filistinliyi öldürdü
Kayseri'de feci kaza: 4 ölü
Beton mikseri faciası: 1 ölü, 2 yaralı
İsrail askerleri Filistinlilere saldırdı
Çin tüketimde rekor bekliyor
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Fethiye'de deprem böyle hissedildi
Ege Denizi’ndeki deprem Fethiye'de işte böyle hissedildi...
Fethiye'de deprem böyle hissedildi
Ege Denizi’ndeki deprem Fethiye'de işte böyle hissedildi...
İsrail, Filistinlileri böyle gözaltına aldı!
İsrail'in Mescid-i Aksa ihlallerini ve mescidi ibadete kapatmasını protesto eden Filistinlilere plastik mermi, göz yaşartıcı bomba ve joplarla müdahale edildi. İsrail güçleri yakaladıkları göstericileri ise tutuklamaya devam ediyor. Çok sayıda genç, Mescid-i Aksa yakınlarındaki Salahaddin Caddesi’nde gözaltına alınarak sorgulanmak üzere gözleri bağlı bir şekilde polis merkezine götürüldü.
Çin'de ilginç uygulama; 'Uyku Kapsülü'
Çin'de hayatın her alanına hızla yayılan mobil ödeme yöntemlerinin uygulandığı 'uyku kapsülleri', ülkede çalışan kesimden büyük ilgi görüyor.
Jandarma'dan drone'lu uyuşturucu operasyonu
Bursa Orhangazi ilçesine bağlı iki köyde, drone ile yapılan kontrollerde, kamu arazilerine Hint keneviri ekildiği tespit edildi. Yapılan operasyonda 662 kök Hint keneviri ve 460 gram kubar esrar ele geçirildi.
Van Gölü'nde görsel şölen
Van’ın Edremit ilçesindeki Dilkaya Havzası'na gelen flamingoların oluşturduğu görsel şov, izleyenleri hayran bıraktı.
Bodrum’da depremden sonra UFO gözlendi
Ege Denizi’ndeki deprem sonrasında bugün sabaha karşı 4:30’da Bodrum’da bir grup vatandaş gökyüzündeki parlak ışık topunu görüntüledi. Yıldızların sönük görüldüğü bir sırada parlak bir şekilde gözlenen ışık, ara sıra kaybolup tekrar beliriyordu. Tanımlanamayan uçan nesnelerin (UFO) geçmişteki depremlerden sonra da gözlendiği iddia edilmişti. Uzmanlar bu ışıkların, deprem sonrası yerden sızan gazların yükseldikçe diğer gazlarla etkileşime girmesinden oluşabileceğini belirtiyor. Komplo teorisleri
Terim ve Aydoğdu kavgasından yeni görüntüler!
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in Alaçatı’da karıştığı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Terim ve damatları kavga sonrası mekandan çıkış anı kameralara yansıyor.
İsrail, Mescid-i Aksa'nın kapısında namaz kılan Müslümanlara saldırdı
Metal dedektörlerden geçmek istemediği için Mescid-i Aksa'nın Aslanlı Kapısı'nda yatsı namazını kılan müslümanlara İsrail askerleri tarafından saldırıldı.
Somali'de Osmanlı mirası tehdit altında
Osmanlı Devleti'nin uzun dönem himayesinde kalan Somali'nin stratejik liman şehri Berbera'daki tarihi yapılar, ecdadın izlerini taşıyor.
Tren yoluna döşenen bomba patlatıldı
Osmaniye’de teröristlerce tren yoluna döşenen bomba, yük treninin geçtiği sırada patlatıldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, tren raydan çıktı.
4 kişinin öldüğü kazadan yürek yakan detaylar
Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen ve 4 kişi hayatını kaybettiği kazada yürek yakan detaylar ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybeden hamile kadının doğumuna 23 gün kaldığı, diğer araçta bulunan 20 yaşındaki gencin ise 5 gün sonra askere gideceği ortaya çıktı.
Çanakkale'de film sahnelerini aratmayan kovalamaca
Çanakkale'de, polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü R.Ş., filmleri aratmayan kovalamacanın ardından yakalandı.
Bu şelalenin eşi ve benzeri yok
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde doğal güzelliğiyle dikkat çeken şelale ziyaretçilerini bekliyor.
Bu sene kurbanlıklar cep yakacak
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının damızlık düve kesimine yasak getirmesinin ardından fiyatların yükseleceği endişesi satıcı ve alıcıyı düşündürmeye başladı.
Tek tekerlekli bisikletle Çin'i dolaştı
21 yaşındaki İngiliz asıllı Ed Pratt tek tekerlekli bisikletle Çin'de 3 bin 403 kilometre yol katetti.
18 aracın karıştığı kaza güvenlik kamerasında
Ankara'da arızalanan tırın birden çalışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 18 araç birbirine girdi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, tır şoförünün aniden çalışan aracı durdurabilmek için tırın önünde durduğu ve ezilme tehlikesi yaşadığı görüldü.
Hayat boyu biriktirdiklerini birkaç saat içinde kaybettiler
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi Çukurca mahallesinde yaşayan 75 yaşındaki Hamdi Arslangiray ile 67 yaşındaki Hatice Arslangiray, iki katlı evlerinde elektrik kontağı sebebi ile çıkan yangında bir ömür boyu biriktirdikleri bütün varlıklarını kaybettiler. Kızlarının yanına yerleşen ve canları kurtardıkları için şükreden Arslangiray çifti, kendilerine uzanacak yardım elini özleme ve umutla bekliyorlar.
İstanbul’da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
Küçükçekmece’de uyuşturucu satıcılarına yönelik farklı adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyona Özel Harekat polisleri de katılırken, bir polis helikopteri de havadan destek verdi.
PKK, tır şoförünü böyle vurdu!
: Bir ay önce 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nın zirvesine helikopter kazasında şehit olan 13 askerin fotoğrafının yer aldığı dev Türk bayrağı asan Trabzonlu TIR şoförü Abdullah Özer’e, Tunceli’de şehit edilen 23 yaşındaki öğretmen Necmettin Yılmaz’ın fotoğrafı ve Türk bayrağını asarken teröristler tarafından ateş açıldı.
Mescid-i Aksa çağrısı: İsrail, Kudüs'ü başkent ilan ediyor!
İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İsrail'in Kudüs'ü başkent ilan ediyor olduğunu, bunun için Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıları fazlalaştırdığını ve dünyadaki tepkileri ölçtüğünü belirterek, 'Bizim sessizliğimiz Mescid-i Aksa'nın yıkılması, Kudüs'ün kaybedilmesi, Filistinli çocukların öldürülmesi, Filistinli kadınların yerlerde sürüklenmesi demektir. Buna karşı koymak için Cuma günü tüm Türkiye'yi Cuma namazından sonra Mescid-i Aksa için eylemlere davet ediyoruz' dedi.
Yağışlar Tunca ve Meriç 'in debilerini yükseltti
Tunca ve Meriç nehirlerinin debisini hem havzasındaki hem de Edirne'deki lokal yağışlar olumlu yönde etkiledi. Geçtiğimiz haftalarda etkili olan aşırı sıcaklar sonrası dip seviyelere gelen debiler yağışla birlikte yükselişe geçti.
Bu evden tam 40 kamyon çöp çıktı
Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kötü kokular geldiği ihbarı alınan A.E.A'nın Tosmur Mahallesi'ndeki iki katlı evinden tam 40 kamyon çöp çıkardı.
Kabine değişikliği açıklandı
Başbakan Binali Yıldırım, 65. Hükümette yapılan değişiklikleri açıkladı.
Eyüp’te hafriyat kamyonu ve İETT otobüsü çarpıştı
Eyüp’te içi yolcu dolu İETT otobüsü ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 2’si ağır toplam 12 kişi yaralandı.
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