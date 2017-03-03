03.03.2017 15:49:30

Fernando Torres taburcu oldu

Dün akşam La Liga'da oynanan Deportivo La Coruna - Atletico Madrid maçında sakatlanan Fernando Torres, taburcu oldu

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Dün akşam La Liga'da oynanan Deportivo La Coruna - Atletico Madrid maçında sakatlanan Fernando Torres, taburcu oldu.İspanya La Liga'da dün akşam oynanan Deportivo La Coruna - Atletico Madrid maçının 83. dakikasında bir hava topu mücadelesinde darbe alarak yere düşen ve bilinç kaybı yaşayan Fernando Torres, hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tedaviler sonucunda sağlığına kavuşan İspanyol golcü, bugün taburcu oldu.Hastane çıkışında görüntülenen Atletico Madrid'li futbolcu, sağlığının iyi olduğunu ve bir an önce takıma dönmek istediğini söyledi.