07.05.2017 23:41:27

Fernandao İstanbul'a döndü

Fenerbahçe'nin sakatlığı süren Brezilyalı golcüsü, kontrolleri için İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Atiker Konyaspor ile oynadığı maçta kolu kırılan ve tedavisi için ülkesi Brezilya'ya giden golcü oyuncusu Jose Fernandao, kontrolleri için İstanbul'a döndü.

FB TV'ye açıklamada bulunan Fernandao, iyi bir tedavi süreci geçirdiğini ve beklenenden daha önce sahalara dönmeyi hedeflediğini söyledi.

Kendisini her geçen gün daha iyi hissettiğini belirten Brezilyalı golcü, "Kulüp doktorlarımızla sürekli iletişim halindeydim. Brezilya'da yıllardır tanıdığım kişilerle de çalışmalarımı sürdürüyorum. Brezilya'da yürüttüğüm tedavi Türkiye'de yapmış olduğumuz tedavilere benziyor. Tabii orada kendimi daha iyi hissediyorum. Kendi ülkem, dilini ve kültürünü bildiğim yer. Daha rahat hissettiğim için tedavimi orada sürdürüyorum. Sonuç da alıyorum. Umarım en kısa zamanda geri döneceğim." ifadelerini kullandı.

Yeni sezon kamp çalışmalarına yetişebileceğini düşündüğünü aktaran Fernandao, "Yeni sezon çalışmalarına yetişmeye odaklanmış durumdayım. Kamp döneminde tekrar antrenman yapabilecek durumda olacağım." şeklinde konuştu.