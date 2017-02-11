12.02.2017 11:56:54

Feridun Kunak ile sağlıklı yaşamının şifreleri

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Feridun Kunak, sağlıklı yaşamanın şifrelerini anlattı.

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Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Feridun Kunak, sağlıklı yaşamanın şifrelerini anlattı.Yıldırım Belediyesi, ünlü Ortopedi ve Tramvatoloji Uzmanı, Op. Dr. Feridun Kunak'ı ağırladı. Yıldırım Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi'ndeki Kadın Spor Merkezi'nde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 'sağlık olsun' adlı etkinlikte doğal, dengeli ve doğru beslenmenin önemi anlatıldı. Sağlıklı yaşam için doğru beslenmenin ve egzersizin oldukça önemli olduğuna değinen Dr. Feridun Kunak, "İmkanlarımız doğrultusunda yediğimize içtiğimize dikkat edeceğiz. Bir insanın en iyi doktoru kendisidir. Kendinizi iyi tanıyacaksınız. Kendini tanıyacaksın ve senin için iyi gelen besinleri tüketeceksin" dedi.Son yıllarda artan kanser vakalarına karşı en etkili önlemin doğru beslenme olduğuna dikkat çeken Kunak, "Her gün orta boy bir soğanı rendeleyin ve sıkıp suyunu çıkarınız. Şeker hastası olmayanlar balla karıştırıp, diğerleri de yoğurtla karıştırıp yesinler. Diş sarımsakları soyun ve kabuklarıyla beraber sütün içine atın. Bir bardak sütün içine sekiz sarımsak atın ve kaynatın. Soğan ve sarımsak çok önemli bir kanser koruyucusudur" diye konuştu.Op. Dr. Feridun Kunak programın sonunda kendisine Yıldırımlılarla buluşma imkanı tanıyan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali'ye teşekkür etti.