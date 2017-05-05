06.05.2017 09:09:35

Feribotla gemi çarpıştı

Bandırma'dan Tekirdağ'a gitmek üzere yola çıkan ve içerisinde tır ve kamyonları taşıyan feribot, Marmara Denizi açıklarında Alman bandıralı yük gemisi

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Bandırma'dan Tekirdağ'a gitmek üzere yola çıkan ve içerisinde tır ve kamyonları taşıyan feribot, Marmara Denizi açıklarında Alman bandıralı yük gemisiyle çarpıştı. Ölen ve yaralananın olmadığı kazada feribotta ve bazı tır ve kamyonlarda hasar meydana geldi.Dün gece saat 11,30 sıralarında Bandırma Limanından Tekirdağ Limanına gitmek üzere hareket eden bir taşıyıcılar kooperatifine ait 25 civarında tır ve kamyon taşıyan feribot, gece yarısı Marmara Denizi açıklarında Alman bandıralı olduğu öğrenilen yük gemisiyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle feribotun ön kısmında ve taşıdığı araçların bazılarında hasar oluştu. Ölü ve yaralananın olmadığı kazanın ardından sabah saat 05.00'te Tekirdağ Limanına yanaşan feribotta ile tır ve kamyonlarda hasar tespit çalışmaları başlatıldı.Marmara Denizinde meydana gelen gemi kazasıyla ilgili başlatılan hasar tespit çalışmaları ve soruşturma sürdürülüyor.(Halil Dağ - Mefail Akçatepe/İHA)