01.03.2017 19:22:07

Feribot kuyruğu bekleyenlere yiyecek ikramı yapıldı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde sis nedeniyle aksayan feribot seferleri, uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu. Çanakkale boğazında ulaşımı sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından feribot kuyruğunda bekleyenlere poğaça ve ayran ikramı yapıldı.

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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde sis nedeniyle aksayan feribot seferleri, uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu. Çanakkale boğazında ulaşımı sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından feribot kuyruğunda bekleyenlere poğaça ve ayran ikramı yapıldı.Çanakkale Boğazında etkili olan sis nedeniyle Lapseki-Gelibolu arası feribot hattını kullanmak isteyen yolcular, gün boyu uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğun sisin etkisiyle aksayan seferler sonucu vatandaşlar, gemi kuyruğunda beklemek zorunda kalırken Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından yolculara yiyecek ve içecek ikramı yapıldı. Gestaş personelleri, kuyruktaki araçları tek tek gezerek yolcuların yiyecek ihtiyaçlarını karşıladı. İkram dağıtımına bizzat katılan Geştaş Deniz Ulaşım Genel Müdürü Volkan Uslu, yaptığı açıklamada, "Dün geceden beri olan yoğun sis nedeniyle iskelelerimizde ciddi kuyruk oluşmaya başladı. Liman görevlilerinin boğaz trafiğini kapatmasından kaynaklı yoğunluk yaşanıyor. Bu doğrultuda bizler de bekleyen müşterilerimizin mağduriyetlerini biraz azaltmak, bekleme süresini biraz daha keyifli hale getirmek için simit, poğaça ve içecek olarak ayran ikramı yapmaya başladık. Ayrıca sürekli doldur boşalt seferlerimiz aralıksız devam ediyor. Bir an evvel bu yoğunluğu azaltmak için tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz" dedi.Uslu, ikram sırasında kuyrukta bekleyen yolcularla bir süre sohbet etti. Vatandaşlar, güzel jestinden dolayı Gestaş'a teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi. Gestaş, sürekli doldur boşalt seferlerle yoğun sis nedeniyle oluşan yoğunluğu azaltmaya çalıştı.