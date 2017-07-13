13.07.2017 13:42:13

Ferhat Öztorun'la yollar ayrıldı

Başakşehir, 3 sezondur turuncu-lacivertli formayı giyen Ferhat Öztorun ile yollarını ayırdı.

Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü yıldız Gael Clichy'nin transfer edilmesiyle sol bek mevkindeki isimlerin artmasının ardından Ferhat Öztorun ile yollar ayrıldı. Turuncu-lacivertli formayla 69 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcunun 2 asisti bulunuyor.



Medipol Başakşehir de takımdan ayrılan tecrübeli futbolcu için bir teşekkür mesajı yayımladı. Turuncu-lacivertli takımın internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"2014 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Ferhat Öztorun'un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Başkanımız Göksel Gümüşdağ, vedalşmak üzere kulübe gelen Ferhat Öztorun'a hatıra plaketi verdi. Ferhat'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."