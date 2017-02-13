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Ferhat ile Şirin'e 80 bin ziyaretçi
13.02.2017 15:22:58

Ferhat ile Şirin'e 80 bin ziyaretçi

Dünyaca ünlü Ferhat ile Şirin efsanesinin geçtiği rivayet edilen Amasya'daki dünyanın ilk ve tek aşıklar müzesi olan Ferhat ile Şirin Aşıklar Müzesi'ni geçen yıl 80 bin kişi ziyaret etti.

Dünyaca ünlü Ferhat ile Şirin efsanesinin geçtiği rivayet edilen Amasya'daki dünyanın ilk ve tek aşıklar müzesi olan Ferhat ile Şirin Aşıklar Müzesi'ni geçen yıl 80 bin kişi ziyaret etti.

Tarihi Ferhat Su Kanalı'nın bulunduğu alanda Amasya Belediyesi tarafından kurulup konsept itibariyle dünyanın ilk ve tek aşıklar müzesi olan müzenin 2016 yılında 80 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini belirten Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Ferhat ile Şirin, Kerem ile Aslı, Leyla ile Mecnun ve Romeo ile Juliet gibi efsane aşkların yer aldığı müzede Anadolu coğrafyasından dünyanın her bir köşesine birliği, beraberliği, kardeşliği, sevgiyi ve o sevgideki masumiyeti anlatan Aşık Veysel ile Karacaoğan gibi aşıkların da anlatıldığını söyledi.

Müzenin üstündeki tepenin kıyısında Ferhat ile Şirin'in heykelinin yer aldığına değinen Özdemir, 200 kişilik nikah ile toplantı amaçlı salonunda hizmet verdiğini dile getirdi.
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