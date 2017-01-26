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Fenomen çoban sosyal medyayı salladı
26.01.2017 20:25:20

Fenomen çoban sosyal medyayı salladı

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in 'evet' kampanyasında çağrıda bulunduğu Posoflu çoban Köksal Yardımcı'nın verdiği yanıt, sosyal medyada yoğun i

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in 'evet' kampanyasında çağrıda bulunduğu Posoflu çoban Köksal Yardımcı'nın verdiği yanıt, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Anayasa değişikliği referandumuna ilişkin sosyal medya üzerinden başlatılan 'Güçlü Türkiye için evet' kampanyasına Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de destek verdi. Başkan Demir destek videosunda, Ardahan'ın Posof ilçesinde FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ülke gündemiyle ilgili sözleri sosyal medyada paylaşım rekoru kıran 55 yaşındaki çoban Köksal Yardımcı'ya çağrıda bulundu.

Posoflu çoban Köksal Yardımcı, Fatih belediye Başkanı Mustafa Demir'in çağrısına destek verdi. Posoflu çobanın verdiği yanıt sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

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