21.02.2017 20:24:56

Fenerbahçeli taraftarları çıldırtan bilet kararı

Spor Toto Süper Lig 22. haftasında oynanacak olan Gaziantepspor - Fenerbahçe maçı öncesinde belirlenen 100 TL'lik bilet fiyatı sarı lacivertli taraftarların tepkisine neden oldu.

Spor Toto Süper Lig 22. haftasında oynanacak olan Gaziantepspor - Fenerbahçe maçının bilet fiyatları belli oldu. Gaziantepspor - Fenerbahçe maçı biletleri ev sahibi ekip için 15 TL'den itibaren satışa çıkarken, Fenerbahçe için ise 100 TL olarak belirlendi. Özelllikle Fenerbahçe taraftarları için belirlenen 100 TL'lik fiyatın yüksek olmasından dolayı sarı lacivertli taraftarlardan bu duruma tepki geldi.

GERİYE DÜŞTÜ

Spor Toto Süper Lig'de üst üste Bursaspor ve Kasımpaşa maçlarından beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, lider Beşiktaş'ın 10 puan gerisine düştü. Gaziantepspor ise son iki haftada Adanaspor ile Başakşehir maçlarından 4 puan alarak ligde kalma yolunda önemli bir adım attı. Bülent Uygun yönetiminde son iki haftada çıkışa geçen Gaziantepspor, Fenerbahçe karşısında da puan almayı hedefliyor. Gaziantepspor - Fenerbahçe maçı 26 Şubat Pazar günü saat 19: 00'da oynanacak.