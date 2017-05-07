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Fenerbahçe, yine derbi kaybetmedi
07.05.2017 21:26:59

Fenerbahçe, yine derbi kaybetmedi

Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanında 90+4. dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kaldı ve sezonu derbi kaybetmeden tamamladı- Fenerbahçe, beraberlik golünü 9 kişi kaldıktan sonra Marcelo'nun kendi kalesine attığı golle buldu- Sarı-lacivertliler ligde son 3 maçtır 90. dakikalarda attığı gollerle 7 puan kazandı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş'la 90+4. dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kalarak sezonu derbi yenilgisi almadan tamamladı.

Vodafone Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Fenerbahçe rakip kaleye gitmekte zorlandı. Buna karşın rakibinin baskı kurmasına da izin vermeyen sarı-lacivertliler, 45+1. dakikada kontra atakta Vincent Aboubakar'ın golüne engel olamadı ve Beşiktaş soyunma odasına 1-0 öne gitti.

Fenerbahçe, ikinci yarıda da etkisiz bir görüntü çizmesine rağmen yine son dakikada taraftarının yüzünü güldürdü. Martin Skrtel ve Josef de Souza'nun kırmızı kart gördüğü son bölümde sarı-lacivertliler, 90+4. dakikada Marcelo Guedes'in kendi kalesine attığı golle sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe bu sezon oynadığı 5 derbi maçı da yitirmedi. Süper Lig'de Galatasaray'ı iki maçta da yenen sarı-lacivertliler, Beşiktaş'la iki lig derbisinde de berabere kaldı. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Beşiktaş'ı Vodafone Arena'da 1-0 yenmişti.

Sarı-lacivertliler böylece 2016-2017 sezonunda sahaya çıktığı 5 derbiden 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı.


- 5 sezon sonra ilk


Fenerbahçe, Beşiktaş'a kaybetmeyerek 5 sezon sonra derbi mağlubiyeti almadan sezonu tamamladı.

Sarı-lacivertliler son olarak şampiyon olduğu 2010-2011 sezonunda Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı 4 derbi maçta ikişer galibiyet ve beraberlik elde etmişti.


- 9 kişiyle beraberlik golü


Fenerbahçe, derbide beraberlik golünü sahada 9 kişi kaldığı sırada buldu.

Sarı-lacivertlilerde 88. dakikada Skrtel, 90+2. dakikada ise De Souza, çift sarı karttan kırmızı kart görerek takımlarını 9 kişi bıraktı. De Souza'nun atılmasından 2 dakika sonra Fenerbahçe golü buldu ve 2 kişi eksikken hanesine yazdırdı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin attığı golün santrası yapılmadı ve hakem Fırat Aydınus maçı bitiren düdüğünü çaldı.


- Son 3 maçta 90. dakikalarda goller


Fenerbahçe ligde son 3 maçtır 90. dakikalarda attığı gollerle gülüyor.

Ligde 28. haftada Galatasaray'ı 90. dakikada De Souza'nın golüyle yenen Fenerbahçe, geçen hafta ise Çaykur Rizespor'u 90+2. dakikada Moussa Sow'un golüyle 2-1 mağlup etmişti.

Beşiktaş karşısında da uzatmalarda gol bulan sarı-lacivertliler, son 3 haftada 90. dakikalarda bulduğu gollerle 7 puan hanesine yazdırdı.


- Beraberlik Medipol Başakşehir'e yaradı


Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin berabere kalması Medipol Başakşehir'e yaradı.

İkinci sıradaki Medipol Başakşehir, Beşiktaş'la puan farkını 2'ye düşürürken, 3 sıradaki Fenerbahçe'yle puan farkını 6'ya çıkardı.

Fenerbahçe, 57 puanla haftayı yine 3. sırada kapattı ancak aldığı 1 puan rağmen ilk 2 şansını zora soktu.


- Volkan Demirel'in serisi bozuldu

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel'in 9 büyük maç sonra gol yedi.

Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı 9 maçtır gol yemeyen Volkan'ın serisini Aboubakar bozdu.

Fenerbahçe'nin bu rakiplerine karşı son olarak 25 Ekim 2015'te Galatasaray'la Kadıköy'de 1-1 biten maçın 84. dakikasında Olcan Adın'dan gol yiyen Volkan, 861 dakika sonra büyük maçlarda kalesinde gol gördü.

Öte yandan Fenerbahçe bu sezon oynadığı 5. derbide ilk golünü yedi.

- Volkan Demirel'den Talisca'ya tepki

Volkan Demirel, karşılaşmanın ilk yarısında Beşiktaşlı futbolcu Talisca'ya tepki gösterdi.

Volkan, Talisca'nın kendisine yaptığı el işaretinden sonra sinirlendi. Volkan oyun durduktan sonra uzun süre maçın hakem Fırat Aydınus'a itiraz etti. Daha sonra Volkan rakip yarı sahada buluna Talisca'a işaret parmağını sallayarak bir şeyler söyledi. İtirazlarını yardımcı hakem Serkan Ok'a da sürdüre sarı-lacivertlilerin kaptanı Fırat Aydınus'tan sarı kart gördü.

Tecrübeli file bekçisi, sarı-kart gördükten sonra oyun tekrar durunca Talisca'nın yanında giderek Brezilyalı futbolcuya tepkisini sürdürdü.

İki futbolcu maç sonrası da kısa bir süre tartıştı.

Öte yandan Fenerbahçe Futbol Takımı İdari Menajeri Hasan Çetinkaya da Talisca'ya tepki göstererek, yedek kulübesinin son çizgisine kadar çıktı.


- Advocaat'tan devre arası iki değişiklik


Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, devre arası 2 değişiklik yaptı.

Soyunma odasına 1-0 geride giden sarı-lacivertlilerde, ilk yarı bekleneni veremeyen İsmail Köybaşı ile Roman Nuestaedter kenara alındı. Özellikle Ricardo Quaresma karşısında savunmada etkisiz olan İsmail'in çıkmasıyla sol beke Hasan Ali Kaldırım geçti. Oyundan çıkan isimlerin yerine giren Ozan Tufan sağ beke, Salih Uçan ise orta sahada görev yaptı.

İkinci yarıda oyuna giren Salih Uçan, Süper Lig'de 5 maç sonra süre almış oldu.


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