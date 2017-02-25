25.02.2017 18:29:58

Fenerbahçe'ye yoğun güvenlik önlemi

Gaziantepspor maçı için Gaziantep'e gelen Fenerbahçe kafilesi, yoğun güvenlik önlemleri altında kalacağı otele geçti.

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Gaziantepspor maçı için Gaziantep'e gelen Fenerbahçe kafilesi, yoğun güvenlik önlemleri altında kalacağı otele geçti.Yarın oynanacak Gaziantepspor Fenerbahçe maçı için Gaziantep'e gelen Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüs, Gaziantep Havalimanı'ndan kalacağı otele yoğun güvenlik önlemleri altında geldi. Takım otobüsüne iki polis eskortu ve motorize polis ekipleri eşlik etti. Havalimanında taraftarların tepki gösterdiği takımın kalacağı otel çevresinde geniş güvenlik tedbirleri alındı.Polisler, otele kimseyi yaklaştırmadı.