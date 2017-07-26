26.07.2017 13:40:27

Fenerbahçe'ye bir kötü haberde Kjaer'den!

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme maçında Strum Graz ile oynayacak olan Fenerbahçe'ye Van Persie'nin ardından bir kötü haberde Kjaer'den geldi. Simon Kjaer kadroya alınmadı.

Geçtiğimiz günlerde Sevilla, Simon Kjaer'i transfer etmek istediğini açıklamış ve Fenerbahçe'yle görüştüklerini ifade etmişti.

İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Sevilla takımlarının transfer listesinde olan Danimarkalı futbolcu Simon Kjaer, Fenerbahçe ile Avrupa maçına çıkması durumunda yeni takımında Avrupa'da forma giyemeyecek. Bu durumda transferin riske gireceğini düşünen yönetim ve teknik heyet, Kjaer'i Avusturya kafilesine dahil etmeme kararı aldı.