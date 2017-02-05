05.02.2017 18:27:09

Fenerbahçe taraftarları ile polis arasında arbede

Fenerbahçeli taraftarların Vodafone Arena'ya gelişi sırasında polis ile arasında arbede yaşandı

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Fenerbahçeli taraftarların Vodafone Arena'ya gelişi sırasında polis ile arasında arbede yaşandı.Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş bu akşam Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karşılaşma öncesi sarı-lacivertli taraftarlar Vodafone Arena'ya giriş yaparken, zaman zaman gerginlikler yaşandı. Sarı-lacivertli taraftarları getiren otobüslerin bir çoğunun camlarının kırık olduğu gözlenirken, Şehitler Tepesi'nde bir grup taraftar ile polis arasında arbede yaşandı. Bazı taraftarların ise gözaltına alındığı gözlendi.(Ufuk Kıvık / İHA)