08.05.2017 11:23:20

Fenerbahçe taraftarına kombine müjdesi

Fenerbahçe Asbaşkanı Ozan Balaban, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın 2017-2018 sezonu maçlarında geçerli olacak kombine kartlarını yenilemek istey

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Fenerbahçe Asbaşkanı Ozan Balaban, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın 2017-2018 sezonu maçlarında geçerli olacak kombine kartlarını yenilemek isteyen taraftarlara, gelen talepler doğrultusunda yüzde 10 indirim uygulayacaklarını belirtti.Fenerbahçe'nin resmi internet sitesine açıklamada bulunan Fenerbahçe Asbaşkanı Ozan Balaban, dövizde bu yıl yaşanan kur farkının bir kısmını kulüp olarak karşılamaya karar verdiklerini söyledi. Taraftarların taleplerini yerine getirmek için çalıştıklarını söyleyen Balaban, "Euro nezdinde geçen yılla karşılaştırdığımızda bu yıl yüzde 35-40'lık bir artış var. Bizim de maliyetlerimizin yüzde 90'ı Dolar ve Euro bazında. Biz de bu yılki kombine fiyatlarına kur artışını yansıtmaya çalıştık. Ancak taraftarlarımızın konuyla ilgili tepkilerini ilk andan itibaren takip ediyoruz ve onları dinlemek durumundayız. Bu kulübün sahibi Fenerbahçe taraftarlarıdır ve bizler de bu kulübün sahipleri değil yöneticileriyiz, dolayısıyla taraftarlarımızı dikkatle dinliyoruz. Yalnız burada bir parantez açmak istiyorum, sezon boyu mükemmel taraftarlarımızın Fenerbahçe Ülker Arena'da oluşturduğu atmosferin ardından, kombine fiyatlarıyla ilgili kullanılan tabiri kabul etmiyoruz, konuyla ilgili daha düzgün bir dili tercih ediyoruz ve dikkate alıyoruz. Twitter'da şahsıma hitaben yazılan mektuplardan da haberdarım. Erkek basketbolda geldiğimiz noktayı korumak ve hatta üzerine çıkabilmek için Başkanımız ve Yönetimimiz büyük fedakarlıklar yapıyor. Buradaki istikrarımızı, taraftarlarımızın desteği ve anlayışıyla birlikte sürdürmek istiyoruz. Sonuç olarak Fenerbahçe Spor Kulübü olarak taraftarımızın taleplerini dinleyerek, Sayın Başkanımızın da talebi ve desteğiyle kur farkının bir kısmını kulüp olarak karşılamaya karar verdik. Yeni sezon için açıklanan kombine fiyatlarında yüzde 10 civarında daha bir indirim yapmaya karar verdik. Revize fiyatları en kısa sürede kamuoyuyla paylaşıp yenileme dönemine başlayacağız. Umarım taraftarlarımız bize gerekli desteği verirler ve gelecekte takımımız için öngördüğümüz sportif ve finansal başarılara hep birlikte imza atabiliriz" ifadelerini kullandı.